中火增氣惹議 環境部：空污減量逾4成、經審查通過

環境部強調台中電廠第二期環評是新建4部燃氣複循環機組，既有10部燃煤機組將有4部除役拆除，6部轉為緊急備用，經專案小組秉持專業、公正、客觀進行審查，審酌中火二期減少燃煤增加燃氣，空污減量達41%、溫室氣體減量達33%，經討論後專案小組建議審查通過。

環境部指出，專案小組初審會議於8月30日召開，依規定，開會通知單於8月22日發函，也於會議召開一周前公開會議資訊，相關書件內容均公開於環評書件查詢系統，會議全程直播，也有民眾登記旁聽至現場發言，一切公開透明符合法規及程序。

環境部表示，專案小組初審時，台電說明台中電廠一期燃氣計畫承諾之全廠粒狀污染物排放量為551公噸/年、硫氧化物為2,920公噸/年、氮氧化物為4,952公噸/年，一期終期排放量合計為8,423公噸/年，並承諾二期計畫施工階段逐年降至8,351公噸/年，二期燃氣機組全部商轉後次年度可降至4,936公噸/年（詳環說書表7.1.2-11）；溫室氣體排放量由3,170萬噸CO2e/年降至2,116萬噸CO2e/年（詳環說書表7.1.3-3），環境部已訂於10月30日環評委員會審查本案，關心的民眾或團體，歡迎依規定登記旁聽發言，表達意見。

環境部重申為落實環評審查之資訊公開透明及公眾參與，所有環評審查案件資訊均於環境部環評書件查詢系統公開，包含公開會議資訊、書件內容、歷次審查會議資訊、歷次審查資料及紀錄等，並且環評審查會議均同步線上直播，直播影片檔會後上傳環境部youtube網頁，提供各界瀏覽。另環境部所有環評案件於環評審查階段，民眾均得透過公文、電子郵件、首長信箱及環評書件查詢系統等多元管道提供書面意見。