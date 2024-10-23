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西泠拍賣二十週年慶典秋拍 本週將在台灣公開徵集

撰文／ 馬華明

西泠拍賣本周將在台灣開展二十週年慶典秋拍徵集活動，如需送拍，可在10月26-27日 9:30-17:30期間，至台北福華大飯店 四樓 405會議室（台北市大安區仁愛路三段160號）。其他日期也可預約送拍，請電話或微信聯繫：+86 189 6903 4209。

西泠拍賣20週年攜手台灣的藝術收藏愛好者，共同見證藝術傳承與創新。秋拍徵集項目涵蓋：中國書畫、中外名人信札手稿、古籍善本、金石碑帖、名家篆刻及印石、珍品田黃、歷代名硯、古董珍玩、文房雜件、歷代瓷器、明清傢具、紫砂及茶道具、造像藝術、中國歷代錢幣、油畫雕塑、攝影及電影藝術、名家漫畫插圖連環畫、古代玉器、當代名家玉雕、和田玉籽料原石、西方古物、珠寶首飾、中外陳年名酒。本次台灣徵集門類詳詢：+86 189 6903 4209，或可上西泠拍賣官網www.xlysauc.com瞭解最新資訊。

西泠拍賣在古代書畫、金石篆刻、文房雅玩、現當代藝術拍賣版塊屢創佳績，二十週年慶典秋拍12月舉槌，藏品持續徵集中，特色佳作不斷湧現值得期待。

圖／西泠拍賣 提供
圖／西泠拍賣 提供

圖／西泠拍賣 提供
圖／西泠拍賣 提供

圖／西泠拍賣 提供
圖／西泠拍賣 提供

延續古代名人信札的獨特文人風貌及市場理念，本屆慶典秋拍，特別推出規格極高的「明代泥金扇面專場」，彙聚董其昌、王鐸、沈周、文俶等明代諸多書畫大家。「文學中的詩畫專題」則聚焦明清文學大家遺珍，關注文學家的藝術家身份，以及從詩文冊到繪畫題詠中發掘古代文人唱和的文學價值。

近現代名人手跡再度推出中國戲曲音樂專場，專場由已知唯一、市場存世體量最大、最重要的袁克文日記一本四種領銜，是消失多年的“寒雲日記”實物再現人間，意義重大。

西泠拍賣深耕金石印硯門類多年，確立行業標桿地位，本屆慶典秋拍特別呈獻乾嘉金石家領銜的文人銘刻專場，專場中的文房器物有的是金石家們娛一己之情的交遊之作；有的是記錄家族子嗣的傳承之作，在筆筒、臂擱、墨水匣等文房屬性之外兼具金石銘刻、文學價值與史料價值。本專場由傳世孤品 陳曼生傳次子百字書銘紫檀筆筒領銜，民國《廣倉研錄》等多次出版。

吳大羽、劉海粟等藝術家重要作品屢創紀錄　現當代藝術精品 持續徵集中。 圖／西泠拍賣 提供
吳大羽、劉海粟等藝術家重要作品屢創紀錄　現當代藝術精品 持續徵集中。 圖／西泠拍賣 提供

西泠拍賣現當代藝術板塊的深度專題及特色專場市場表現優異，吳大羽、劉海粟等藝術家重要作品屢創紀錄。本屆慶典秋拍將繼續推出特色專題，誠徵現當代藝術精品，期待與新老藏家攜手合作，在現當代藝術的發現與敘事中共創拍場輝煌。

西泠印社二〇二四年春季二十週年拍賣會　創下12.43億元人民幣佳績。 圖／西泠拍賣 提供
西泠印社二〇二四年春季二十週年拍賣會　創下12.43億元人民幣佳績。 圖／西泠拍賣 提供

西泠拍賣以中國書畫為核心，打造全門類收藏平台，透過挖掘獨創性地把名硯、毛筆、貢石等18個門類單獨設立拍賣專場，獲得市場好評。為藏家呈現了一幅幅文人情懷與生活雅趣交織的收藏圖景。西泠拍賣二十週年慶典秋拍，秉承百年西泠印社“保存金石、研究印學，兼及書畫”之創社宗旨，融詩書畫印於一體，廣及諸藝術門類，立足民族優秀文化，展現出百年印社在新時代的文化影響力。

西泠拍賣公司內景　杭州市清吟街127號。 圖／西泠拍賣 提供
西泠拍賣公司內景　杭州市清吟街127號。 圖／西泠拍賣 提供

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