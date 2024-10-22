台塑生醫王瑞瑜發起 全台首座光電儲能球場完工啟用

台塑生醫致力於推廣預防醫學及再生能源應用，投資近2,000萬元為屏東縣牡丹鄉石門國小建置的全台第一座光電儲能球場正式啟用，未來球場每年自發9萬度綠電，減碳約45公噸、相當於種植近4,000棵樹，期盼為下一代創造安全健康的運動環境，建構全綠能不斷電小學典範，樹立校園永續發展的標竿。

為擴大再生能源發展及增加室內運動空間，台灣近年推廣各級學校建置光電球場，但石門國小為南排灣族部落原住民學校，位置極度偏遠，饋線容量相對不足，近年也未擴建，遇到天然災害毀損饋線時，修復時程相當長，也無法供應部落緊急用電。台塑生醫董事長王瑞瑜毅然決定捐贈光電儲能球場，10月21日與教育部長鄭英耀、原民會及屏東縣府代表、石門國小校長蔡保生等多名貴賓出席開球儀式，共同見證球場完工啟用。

王瑞瑜指出，這是全台灣第一座結合鋰鐵電池儲能系統的太陽光電球場，為孩子提供遮風避雨、不用曝曬的運動空間，每年可發9萬度綠電，幫助學校用電自給自足，而且餘電不躉售，將透過儲能系統存下珍貴的電力，在停電、斷電時為學校禮堂及球場供應長達一周的夜間照明，也能作為部落緊急民生、醫療用電需求。

王瑞瑜表示，台塑企業王永慶創辦人30年前提出「釣竿計畫」免費提供原住民孩子就學，至今累計投入近17億元、幫助超過5,500人，還有人多年前從長庚護專畢業後在牡丹鄉衛生所服務，代表釣竿計畫不僅改善了孩子人生道路，也同時為原住民部落培養優秀醫療人才，成功促進社會良善循環，現在她也秉持創辦人的精神，希望透過光電儲能球場為下一代貢獻力量。

鄭英耀表示，教育部推動以學校為據點，加強電網韌性，謝謝台塑生醫走在前端，協助穩定社區電網。屏東縣政府表示，未來希冀可繼續攜手合作，藉由太陽光電點亮偏鄉，為更多學童帶來良好且安全的體育學習環境。

石門國小表示，過去學生上體育課或室外活動總受烈日或下雨影響，社區或學校遇到颱風也會停電，造成生活與通訊上的困難，感謝台塑生醫捐贈光電儲能球場，啟用後將成為學生及部落居民運動休閒場地，還能發電給學校使用。

台塑生醫2003年成立以來推動預防醫學與社會公益，感謝原民會捐贈36坪原住民保留地，幫助台塑生醫完成善舉，也感謝教育部、屏東縣府協助，共同為石門國小打造陽光健康、穩定供電、節能減碳的光電儲能球場，未來台塑生醫將持續投入資源，以具體行動承擔責任，與更多夥伴攜手實踐健康與美好的社會願景。