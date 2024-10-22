聯聚重視工地安全 攜手勞檢局舉辦塔吊爬升觀摩會

勞動部職業安全衛生署21日在「聯聚方瑞大廈」工地，舉行今年度「塔吊爬升作業危害預防觀摩會」，活動由聯聚建設、安鼎營造、福揚工業共同舉辦，40家營造共同參與觀摩並實務討論，以行動展現對勞工安全的重視。

中區職安中心主任林聰偉表示，感謝聯聚建設，提供聯聚方瑞工地讓大家進行實務觀摩，各大營造公司齊聚一堂的機會相當難得，並強調同業實務經驗交流的重要性，施工步驟應求穩健扎實，把每一步驟做確實。

中區職安中心副主任林志展也分享自身經歷，20年前即開始參與塔吊作業，為了確實檢核安全性，都親自察勘後才蓋章通行，宣導現場工程監督與墜落預防的必要。

聯聚建設陳瑞豐總監表示，塔吊作業有三個重要步驟安裝、爬升、拆除，在方瑞工地觀摩的作業以爬升程序為主，透過SOP標準化作業的呈現，和職安中心，及中部同業營造先進一同進行研討，透過經驗的共享交流，共同把關工地職安，讓所有作業人員工作更安心。

福揚工業張維棋襄理表示，塔吊作業中、非業中、地震力等工況，皆需由專業技師評估相關數據，以確認塔吊之桁架伸臂長度、塔節型式、塔節高度、塔吊施工方式(內、外爬)等規劃，作業計畫也需與工務所進行完善的前置溝通，如同這次聯聚方瑞工地示範的作業方式，以確保程序的完備。

安鼎營造游董事長指出，聯聚對於工務安全的要求，總高於法規規範，對於工地安全性與流程管理的嚴謹紀律，也是業界有目共睹，這可歸功於聯聚工地融入6S現場管理法：如整理(SEIRI)、整頓(SEITON)、清掃(SEISO)、清潔(SEIKETSU)、紀律(DISCIPLINE)和安全(SECUITY)，不僅把關工地環境與作業流程，也同時保障了勞工們的安全。

聯聚建設表示，聯聚也注重土地人文，在「聯聚方瑞大廈」動工前，即於基地舉辦城市稻田活動，與鄰近的惠文、惠來國小學童，一同回溯土地的記憶，在市中心體驗春耕秋收的土地饋贈。