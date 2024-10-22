讓你每次消費也在做永續！新光三越AI聲量增85% 遠東SOGO成首家碳標籤百貨

台灣消費力有多驚人？適逢週年慶檔期開跑，彷彿進入「購物大亂鬥」模式，各種「閃靈刷手」出沒，讓業績瞬間爆棚。然而，這場「購物盛宴」背後，不少品牌悄然轉型，從過去僅靠折扣與滿額贈品吸引消費者，轉變為結合ESG永續理念與AI科技的雙引擎驅動，開啟全新局面，甚至能與消費者達成雙贏。

E化減塑、AI客服加分 新光三越AI聲量成長85%

創立至今超過30年的新光三越百貨，在全台北、中、南共有20個據點，每年吸引超過1.3億人次造訪。不僅要當「台灣最高品質的世界感性百貨」，「服務」也成為新光三越走進顧客心中的重要利器。2014年推出「新光三越APP」，無論是優惠通知、兌換贈品或查詢停車空位都能一手掌握。2018年起也陸續升級，將實體百貨搬到網路上，推出「skm pay」行動支付、「skm online」、「skm eats」等數位服務，更導入智能客戶互動平台，讓智能機器人「新新」為所有顧客提供24小時不間斷的諮詢服務，新光三越認為「站在顧客的角度，提供更加便利且優質的購物體驗，讓每一次的互動都能帶來溫暖與滿足！」及時趕搭數位時代新浪潮，導入AI站內搜尋功能，整合顧客消費紀錄和網站熱門搜尋商品，帶動Al話題聲量成長85%。

積極推動ESG永續行動，實際作為包含建置電動車專用停車位、推廣永續商品等等，力行減塑也是重點之一；新光三越表示，透過會員卡全面App化，成功減少超過360萬張塑膠卡片的發行；推行蔬果裸賣並以電子標籤取代紙本標籤，一年內減少超過850公斤的塑膠包裝和紙張耗材。另外，聯合逾800個專櫃共同響應世界地球日，串連品木宣言、GIORGIO ARMANI、LANCOME、YSL等美妝品牌，推出空瓶回收贈品牌點數活動，用實際行動邀請消費者一同參與永續愛地球的行列，享受便利購物時也能實踐環保理念，成功推動了永續商品的銷售，帶動品牌的好感度較前一年成長90%。這場積極的轉型，讓新光三越榮獲2024年網路口碑之星「生活消費領域」百貨零售類策略卓越獎，成為業界轉型的標竿，也持續在未來的競爭中佔據有利位置。

成為第一個有碳標籤的百貨！遠東SOGO好感度年成長9成

《網路溫度計DailyView》

遠東SOGO百貨在全台共7個據點，日常食、衣、住、行、育、樂的各項所需都能一次滿足！為了因應ESG新時代浪潮，連續7年自主發行「企業永續報告書」，向大家展示創新經營力、優質商品力、感動服務力等六大面向成果。同時要求承租廠商與供應商落實CSR理念、推動綠色環保商品，並發揮通路影響力攜手超過660家專櫃品牌共同節電，在2024夏至關閉外牆燈源、騎樓燈、投射燈等不必要照明一小時，節省逾1,500度電、741公斤碳排，相當於67棵樹木一年的固碳量！以「百貨永續模範生」為目標，遠東SOGO百貨推出永續選商〈SOGO Sustain．好物好選〉，嚴選對環境友善、社會共好的商品；推出百貨第一個綠色電商平台SOGOplus，讓消費者用最少的時間成本，輕鬆實踐淨零綠生活。遠東SOGO天母店更是全台第一家取得碳標籤百貨公司，顧客踏入的瞬間就能開啟一場綠色消費旅程！

迎接兵家必爭的週年慶檔期，遠東SOGO百貨做好準備了！導入AWS雲端服務超過五年，整合AWS基礎設施、專業建議以及雲端應用技術優化資訊系統，讓App在流量爆炸的尖峰時段也能穩定運行，維持優惠活動與贈獎回饋等功能流暢不間斷，藉此提升會員服務效率、提供消費者優質順暢的購物體驗，在2023週年慶創下120億元業績新高。借助數據分析優勢，營運團隊可以專注在零售業務與創新，提升工作效率，同時降低成本、增加營收；還能透過數據資料分析，提升顧客產品推薦與個人化溝通服務，成為「最懂客人的百貨公司」，榮獲2024網路口碑之星「生活消費領域」百貨零售類領航創新獎。

《網路溫度計DailyView》

更多詳情請參閱「2024第七屆網路口碑之星頒獎典禮」官方網站：https://dailyview.tw/dba2024/

完整洞察報告：https://dvi.pse.is/dbaLIFE

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