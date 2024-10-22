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點菜說引在野不滿 卓揆：我來解決問題不是造成誤解

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院長卓榮泰。圖／行政院提供
行政院長卓榮泰。圖／行政院提供

有關明年度中央總預算不斷卡關，行政院長卓榮泰近日也以點菜說暗喻，引發在野不滿，對此，卓榮泰22日表示，隱喻被很多朋友劃錯重點，他是來解決問題，不是來造成誤解，他並指出真正的重點，可嘗試依預算法第93條規定，立法院與行政院共同指出彌補資金的來源。

卓榮泰22日赴立法院施政報告及備詢，會前接受媒體採訪時被問及，近日針對中央總預算的問題，自己在網路上發表「點菜說」引發在野黨不滿。

卓榮泰表示，近期有感而發的兩篇文章，其中，第一次是引用法律的條文，包括憲法、包括預算法，但是對於如何依法執行，他認為很多立法院的先進們有不同的解讀。所以第二次，他用比較更容易瞭解的白話的方式，用一個隱喻，結果也有很多的朋友卻劃錯了重點。

卓榮泰說明，其實在總有一個行得通的幾個方法當中，他當然認為第三種方法是最好，而且也認為是最可行的，就是建議基於立法、行政兩院的互相尊重，立法院尊重行政院的預算編定跟編列權，那麼行政院也尊重立法院的預算審議權，大家在憲法的精神、預算法的精神、財政紀律法的精神跟規定，以及大法官釋字391號的精神裡面，來尋求一個可能的共識，那就是未來都依法來做，依上述的幾個法來做。

卓榮泰強調，如果可以這樣的話，那針對今年禁伐補償的這些問題，行政院可以在取得這樣的高度共識，以及社會的理解之後，去嘗試依照預算法第91條裡面的規定，立法院來徵詢行政院的意見，共同來指出彌補資金的來源，同時就能夠解決這個問題，重點在這裡，所以不要再劃錯重點，這也是各退一步，他自己意思就是這樣子，並強調，「我是來解決問題，不是來造成誤解的」。

卓榮泰 大法官 立法院

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