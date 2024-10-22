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遭疑核能態度大轉彎 卓揆：盼各黨能以開放態度來面對

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院長卓榮泰。圖／行政院提供
行政院長卓榮泰。圖／行政院提供

行政院長卓榮泰對於核電的態度遭到外界質疑是「兩手策略」，對此，卓榮泰22日表示，以汽車為例，從燃油到電動車是一個劃時代的產品，他自己相當期待新能源技術在有朝一日，能夠沒有核安的顧慮，沒有核廢料的處理問題，社會也能有共識，政府採取非常開放的態度，盼各黨也能用彼此開放態度來面對。

卓榮泰今日赴立法院施政報告及備詢，會前接受媒體採訪時被問及有關先前接受彭博專訪時，政府對於新核能態度「非常開放」，但隨後又發表聲明提到立場始終未變，對於民進黨先前的反核態度似乎有所不同，這點也遭藍營立委批評是兩手策略。

卓榮泰表示，台灣社會真的需要多一點的信任關係，他提出一種想法，代表是可以討論，而不是用這種他覺得非常不理性的言辭來批評。他更舉例，汽車從燃油車到電動車，是一個劃時代、不一樣的產品，造成給社會的各種能源的負擔、空氣的負擔也不一樣。他自己當然期待新的能源技術在有朝一日，它能夠沒有核安的顧慮，沒有核廢料的處理問題，社會也能夠集體地有共識，那政府是採取非常開放的態度。

卓榮泰說，如果有新的技術，台灣當然不能置外於新的技術不管，現在仍是希望能夠跟著世界潮流，也一併地研究、發展，甚至學習。因此，台電核電廠的同仁都具有非常好的專業技術跟經驗，他們現在要處理的，還有核電廠除役之後，很多的核後端的處理，那麼未來如果要面臨新的技術，他們當然是我們首批的人選。

至於目前核電廠除役相關人員該如何規劃，卓榮泰也說，留下來多少，做什麼工作，政院會就近跟台電瞭解法律上的規定，評估未來的期待、研究的計畫等，這都不是在空口說白話。他希望成為各黨團能與自己一般，用彼此開放的態度來面對這個未來世界，必須面臨的問題。

卓榮泰 核廢料 核電廠

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