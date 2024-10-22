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財報、經濟消息激勵 美股淨流入擴大 居冠

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導

財報消息主導市場氛圍，全球股市漲跌互見。回顧全球股票型基金資金流向，至10月16日，受惠市場信心增溫，美股基金淨流入加速擴大至239.16億美元、居冠，亞洲不含日本淨流入金額16.4億美元，新興市場亦維持微幅淨流入。

安聯投信表示，全球投資氣氛增溫，市場聚焦財報消息，股市消息好壞參半，其中荷蘭半導體設備龍頭訂單遠不及預期拖科技類股，但晶圓代工龍頭財報超預期；另方面，美國經濟數據強韌，歐元區及英國通膨率降至目標水準之下；中國股市依舊疲弱，市場期待官方推出更多經濟刺激政策。

在經濟數據方面，美國9月零售銷售月增0.4%，超出預期。近一周首次申領失業救濟人數意外減少，降至24.1萬人。強勁數據也削弱市場對於聯準會降息預期。此外美國10月密西根大學消費者信心指數降至68.9，低於預期。現況指數(62.7)和預期指標(72.9)均走弱，對未來一年的通膨預期微升至2.9%，但五年通膨展望從3.1%降至3%。

展望後市，安聯AI收益成長多重資產基金經理人莊凱倫表示， 隨著美國利率政策逆風淡去，市場焦點有望重新轉向企業獲利和受益基本面韌性領域，加上經濟前景雜音淡化，整體經濟前景仍正向，隨利率自限制性的水準下降，有望緩解成長領域的逆風。

布局第四季，莊凱倫表示，考量市場事件不確定性和經濟雜音或增添擾動，軟著陸情境有利股債資產，多元配置成長股、非投資等級債與可轉債的組合，持續參與後續牛市，提供下檔保護，同時聚焦驅動結構成長動能如AI概念。

台股部分，安聯投信台股團隊表示，美國聯準會啟動降息後，部分不確定干擾雜音消彌，穩定市場信心，加上9月零售銷售數據優於預期、暗示美國消費者狀態仍強，以及重要法說發表樂觀展望，半導體族群受激勵，支撐美股樂觀氣氛。

安聯投信台股團隊表示，NVIDIA雖仍處於新舊晶片交替期，但Hopper系列晶片需求優於預期，下游組裝廠下半年營收持續上修，而新一代GB系列產品目前測試順利，預計11月將陸續進入量產，明年上半年有望出現淡季不淡，預期將是第四季帶動台股走勢的關鍵族群。

在蘋果新機部分，安聯投信台股團隊表示，除AI供應鏈可望在第四季繳出亮麗財報外，市場雖對於今年Apple新款iPhone等待時間縮短而對銷售懷有疑慮，但主要應是今年生產良率遠優於過往，充足備貨足以支應終端需求，故預期Apple公布財報時可望優於市場預期。

安聯投信台股團隊表示，整體而言，總體經濟有利於資金動能，企業獲利隨景氣復甦朝向正面發展，但挑選具長期成長趨勢及供需出現缺口的類股仍是較佳策略。以電子族群為例，可以微笑曲線來看布局機會，其中組裝概念可以成長態勢相對明朗的下游為主，品牌或先進製程則以上游龍頭為主。

台股 美國聯準會 財報

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