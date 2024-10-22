快訊

台新高層新布局！吳東亮次子 37歲吳昕豪接任台新人壽副董

花蓮13歲少女長期胸悶 竟檢查出12公分腫瘤確診「罕見淋巴癌」

板殯驚悚墜落意外！3員工搭貨梯竟「連同遺體下墜」 疑鋼索斷裂釀禍

歐洲央行降息 三大債市均淨流入

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導

歐洲央行降息，債市普遍上漲。據美銀引述EPFR統計顯示，上周截至10月16日，投資級債淨流入金額擴大至59.3億元、非投資等級轉為淨流入10億美元、新興市場債淨流入7.3億元。

安聯投信表示，歐洲央行年內第三次降息一碼，行長拉加德重申經濟成長面臨的風險仍偏向向下。據悉多位央行官員認為，隨著通膨率可能比預期更快達到2%的目標，12月份很可能再次降息 。

另方面，美國9月零售銷售超預期成長，並且上週首次申領失業救濟人數意外下降，強勁的數據削弱了聯準會的降息預期，隔夜美債殖利率攜美元應聲上漲，使美國10年期公債殖利率整週走升3個基準點至4.09%。

安聯投信表示，風險債回歸上漲，資金正面看；就市場風向上，反映債市波動度的MOVE維持高檔；展望後市，經濟軟著陸仍是美國經濟最可能的結果，未來利率走向，包括降息速度和新的中性利率仍在持續變化，聯準會仍會在平衡經濟成長與通膨之間步步為營。

在布局方向上，安聯投信建議，以收益作為核心策略，抵禦波動環境。安聯投信表示，因應降息循環啟動，建議可優先配置投資級公司債與美國短年期公司債策略，聚焦美國投資級企業債等相對高評級、高品質的債券，鎖定收益機會與平衡市場波動，以多重資產作為核心部位，參與趨勢明確的主題領域，顧收益抗震盪，持續參與多頭行情，建議投資人可以多重資產主動布局：高檔仍須留意震盪，以複合資產兼顧成長及收益，參與行情無須擇時；同時以投資級公司債為主，搭配短存續期之非投等債，掌握資本利得及收益。

美國經濟 降息

延伸閱讀

新興主權債 利多護體

科技非投等債 績效領先

股票型ETF 美國最吸金

固定收益型 買氣回籠

相關新聞

淨零衝擊電子零組件業最劇 勞動部示警：明年起失業恐逾萬人

因應2050淨零碳排，環境部依「氣候變遷因應法」規定訂定國家溫室氣體階段管制目標，但根據勞動部報告指出，淨零政策對各行...

工研院旗下創新工業技術移轉公司 前立委余宛如出任總經理

工研院旗下創新工業技術移轉公司（簡稱創新公司）於22日舉行董事會，宣布創新公司前任總經理瞿志豪在完成階段性任務後交棒，新...

淨零企業轉型難 勞動部：51.45%缺乏技術專長、52.7%資金不足

我國已宣示在2050年達成淨零碳排目標，勞動部勞動及職業安全衛生研究所針對淨零轉型目標對產業影響進行調查發現，51.45...

勞動部：若未積極減碳 估2045年失業達2.8萬人

勞動部今天表示，若僅考量碳費徵收和再生能源發展等政策對勞動市場衝擊，在未積極減碳情境下，估2045年失業人數達2.8萬人...

得獎的「郭董事長」變部長 郭智輝：記取台灣企業精神

經濟部長郭智輝今日出席「安永企業家獎」論壇，提到自己曾以「郭董事長」身分在2017年得獎，得獎很榮幸，但更要把台灣企業精...

新北攜手台北聯大成立輕推淨零影響力平台 加速企業轉型

新北市府今與台北聯合大學系統簽署合作備忘錄，共同成立「新北市輕推淨零影響力平台」，預計明年正式提供服務，環保局表示，將能...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。