歐洲央行降息 三大債市均淨流入

歐洲央行降息，債市普遍上漲。據美銀引述EPFR統計顯示，上周截至10月16日，投資級債淨流入金額擴大至59.3億元、非投資等級轉為淨流入10億美元、新興市場債淨流入7.3億元。

安聯投信表示，歐洲央行年內第三次降息一碼，行長拉加德重申經濟成長面臨的風險仍偏向向下。據悉多位央行官員認為，隨著通膨率可能比預期更快達到2%的目標，12月份很可能再次降息 。

另方面，美國9月零售銷售超預期成長，並且上週首次申領失業救濟人數意外下降，強勁的數據削弱了聯準會的降息預期，隔夜美債殖利率攜美元應聲上漲，使美國10年期公債殖利率整週走升3個基準點至4.09%。

安聯投信表示，風險債回歸上漲，資金正面看；就市場風向上，反映債市波動度的MOVE維持高檔；展望後市，經濟軟著陸仍是美國經濟最可能的結果，未來利率走向，包括降息速度和新的中性利率仍在持續變化，聯準會仍會在平衡經濟成長與通膨之間步步為營。

在布局方向上，安聯投信建議，以收益作為核心策略，抵禦波動環境。安聯投信表示，因應降息循環啟動，建議可優先配置投資級公司債與美國短年期公司債策略，聚焦美國投資級企業債等相對高評級、高品質的債券，鎖定收益機會與平衡市場波動，以多重資產作為核心部位，參與趨勢明確的主題領域，顧收益抗震盪，持續參與多頭行情，建議投資人可以多重資產主動布局：高檔仍須留意震盪，以複合資產兼顧成長及收益，參與行情無須擇時；同時以投資級公司債為主，搭配短存續期之非投等債，掌握資本利得及收益。