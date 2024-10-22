2035年才脫煤…中火增氣 環評挨批草率

台中電廠第二期新建燃氣機組計畫（中火二期）環評初審在今年八月底通過，多個環團昨天在立法院開記者會，批評中火要到二○三五年才能讓燃煤機組除役，上述計畫初審過程草率且缺乏環團參與，要求退回重審。

環境部表示，發電由燃煤轉天然氣已是各界共識，相關開會通知提早公布在網站上，退回重審依法無據，對環團的呼籲表示尊重。

委員質疑空汙排放 要求補件

台灣健康空氣行動聯盟、台中市爭好氣聯盟、台灣護樹團體聯盟與南投縣健康空氣行動聯盟等團體昨於立法院召開記者會要求重新檢視中火的開發計畫。

爭好氣聯盟發起人許心欣表示，中火二期燃氣要蓋四部燃氣機組，加上一期的兩部燃氣機組，總裝置容量達八百一十萬瓩，約為中火現有十部燃煤機組的一點五倍，加上未退役的燃煤機組，中火將成為全球最大的火力發電廠，空汙及碳排並未大減，要求環評大會時退回小組重審。

中火二期環評初審在今年八月卅日討論時一次通過，但包括台中市政府與環評委員在會議中對碳排減量、汙染物等事項提出不少質疑，環境部專案小組會議要求台電在今年底前提供九項補充資料，包括空氣汙染物的排放濃度及影響評估、機組更新期間的碳排量與對南投縣空氣品質模擬結果等，補件完畢後送環評大會審查。

盧秀燕：增氣拆煤 全國比照

中火不只是能源與環境議題，也是近年地方與中央爭論的政治焦點。台中市長盧秀燕昨天說，經濟部前部長王美花承諾「增一氣、拆一煤」，中火若要增設四部燃氣機組應等比例拆四部燃煤機組，建議全國電廠比照辦理。

根據中火新建燃氣機組計畫，燃氣一期計畫為新建兩部燃氣複循環機組，燃煤一至四號機組將於燃氣機組商轉後逐步轉為備用機組。燃氣二期計畫將新建四部燃氣機組，燃煤三、四號機組逐步拆除、五到十號機組則逐步轉為緊急備用電力設施，全部燃煤機組最晚二○三五年全數除役。

民團疾呼 搶救中部人生存權

台中市爭好氣聯盟執行長岳祥文指出，過去政府說煤轉氣可減少一半以上溫室氣體排放，依照中火二期燃氣開發環說書顯示，中火溫室氣體排放總量只減百分之廿七，粒狀物增加百分之六十，氮氧化物也只減少百分之五十二。

台灣護樹團體聯盟發起人張美惠表示，台電提出中火全數「煤轉氣」多年，沒想到除了大增氣計畫，仍有六部燃煤機組不除役，直到二○三五年才要除役。南投縣健康空氣行動聯盟發起人林翠蘭說，無煤空氣涉及中部人的基本生存權和呼吸人權，區域內所有新增電力都要傾全力優先用於電廠脫煤轉型，才能夠即時搶救台中與南投縣鄉親健康。