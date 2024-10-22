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537.9億美元 9月外銷訂單連7紅
經濟部昨日發布九月外銷訂單金額為五三七點九億美元，年增百分之四點六，呈連七紅走勢。經濟部統計處長黃于玲表示，全球終端需求回溫仍不明朗，但第四季傳統接單效應仍在，加上ＡＩ需求強勁的支撐下，接單有望維持正成長。
外界期待消費電子新品發表能帶動一波備貨潮，黃于玲坦言，「現正等待全球終端需求回溫」，九月手機接單呈年減，須再觀察十月及十一月接單情況。
她表示，第四季是傳統接單旺季，消費新品備貨潮一定會有，只是力道有多大。二○二四年全年外銷訂單有望擺脫二○二三年負成長，轉呈正成長。
黃于玲表示，ＡＩ明顯成長，但整體終端需求仍未全面回溫。
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