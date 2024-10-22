碳權交易啟動 高雄也喊碳費留地方

碳權交易所推出的「國內減量額度交易平台」啟動，昨舉行啟動大會，為了助陣台灣碳權交易，環境部在會中揭露，已核准總量二五五九萬公噸的減量額度，共卅七個減量額度的抵換專案申請，成為交易平台啟動後在供給面的重要後盾。

但碳費是否該留在地方政府運用？跨黨派首長也支持。高雄市長陳其邁呼應台中市長盧秀燕所提八成應留在地方支持產業投入減碳看法，他回應「應該是這樣的！」不該把碳費再拿去補助範疇三，像交通、運輸等等。

台北市長蔣萬安昨與盧秀燕簽署捷運合作備忘錄，受訪時也表示，提撥一定比率碳費在地方執行，二○五○淨零碳排會更有效率達成。

6專案上架 每公噸最高4千元

證交所兼碳權交易所董事長林修銘指出，已上架的六個減量專案額度合計六○八○公噸，碳交所總經理田建中介紹，包括中鋼、台北一○一、奇美實業、漢寶農畜、漢程客運，減量專案每單位（每公噸二氧化碳當量）價格從二千五百起跳，最高四千元，六專案裡有三個專案採每單位四千元訂價。橫跨農業、石化業、鋼鐵業、客運業甚至到服務業，有相當代表性。

環境部次長施文真指出，國內減量額度最高可換一點二倍碳權，企業最多可用國內碳權抵減所要繳交的百分之十碳費。用自願減量進行抵換專案來抵國內碳費，較沒有「漂綠」疑慮，且移轉只限一次，以避免炒作。國外碳權雖現在不能抵碳費，但可作碳中和。

交割結算機制 接軌國際

林修銘指出，減量額度交易平台有五大亮點，包括來源跨產業、創造減碳經濟誘因、賣方買方交易安全受保障、交割結算機制接軌國際、專案資訊完整揭露，公開透明。

陳其邁盤點，高雄總碳排量共五千二百三十萬噸，台北市一千二百多萬噸，產業約八成都和能源有關，中鋼有二千四百萬噸碳排量，「中鋼一根煙囪等於台北市一年的碳排！」若再加上範疇三的交通運輸一千多萬，範疇一至三，中鋼加起來就三千多萬噸了。

他也指出，金融業投融資若用在大型碳排公司協助減排，對產業淨零轉型幫助會更大，希望金管會發展綠色金融時，讓好的減碳計畫優先得到支持。

金管會副主委邱淑貞指出，一一四年起，母公司外還要擴及全球合併報表及子公司，從台灣擴至全球。