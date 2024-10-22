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俄軍工見我產品 經部：加強宣導禁令

聯合報／ 國際中心、記者林海／綜合報導

中央社廿日檢視的烏克蘭智庫國防改革中心一份調查報告顯示，來自台灣的工具機、微電子產品、化學品、半導體及微電子產品生產工具等，在俄羅斯前年二月入侵烏克蘭後，仍流入俄國軍工業，包括直接和透過第三地進口。

自前年以來，俄國經濟快速軍事化，但因其國內廠商無法滿足軍工業急速擴張需求，以及西方持續加強出口管制並擴大制裁，迫使俄國另覓管道取得所需產品技術。台灣則能提供性、價均具相當競爭力的產品，而且出口管制與制裁措施的執行及調查相對寬鬆。

這份引用國貿、各國海關數據和公開資料的報告指稱，台俄雙邊貿易額在前年二月後雖呈現下滑，但透過包括中國大陸、香港與土耳其在內的第三地，俄國仍能持續取得台灣企業貨品，總額在前年從不到八點五億美元增至約十七點五億美元，年成長二倍；去年更增至約十八點五億美元。有台企貨品流入的俄國軍工大廠像卡拉什尼柯夫集團、俄羅斯技術國家集團旗下多家工廠、製造米格和蘇愷戰機的聯合航空製造公司，還有「戰術飛彈集團」。

烏克蘭武裝部隊總司令前幕僚丹尼柳克說，台灣不是唯一響應國際制裁，但其企業產品卻仍流入俄國的國家地區。惟西方對台企的態度往往相對寬容。台灣業者雖未必都是明知故犯，但台灣需更強健的跨國交流合作並透過調查分析，以確保政策目標落實。

對此，我經濟部國貿署廿一日表示，自三月起即禁止放電加工機等七十七項工具機對兩俄出口，但仍有經第三地間接轉運的現象，規模多少則無法統計。該部已在法規上擴大管制，也進行產業宣導，以讓所有業者了解重要性。

俄羅斯 國軍 烏克蘭

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