廢燃煤…英國做到了 盧秀燕：中火增1氣拆1煤

台電台中電廠推動增設二期燃氣機組計畫，環團抗議「增氣不減煤」。台中市長盧秀燕昨感謝環團發聲，她說，歡迎台電增加燃氣機組，但「增氣必須拆煤」，燃氣機組功率很大，照理說增加一部燃氣機組要拆二部燃煤機組，但考慮國家用電需求，至少「增一氣拆一煤」。

盧秀燕市長任內積極推動減煤，引發與中央的「中火大戰」。盧秀燕日前表示，近年中市府強烈要求，中火已減煤三百萬噸，昨天再說，中火是全國最大發電廠，到目前為止全用燃煤發電，對市民健康影響很大。

盧秀燕表示，王美花擔任經濟部長任內，答應中火一期增設二部燃氣機組，同時要拆除二部燃煤機組，現在二期要增設四部燃氣機組，希望能等比例拆除燃煤機組，「總共要增設六部燃氣，就要拆六部燃煤」，發電機組總數量不變，但發電功率更大，地方訴求的是拆除妨害健康的發電機組。

曾赴英國考察電廠設施的盧秀燕說，英國要在二○二四年廢除煤電，全部改用天然氣發電，她當時很驚訝，因為英國境內燃煤機組不少，果然英國今年宣布廢除、並且拆除全部燃煤機組，這是進步國家的示範，希望中央比照王美花部長任內的方式處理中火。

台電表示，過去與台中在先建後拆、先拆後建問題上爭議許久，讓台中脫煤、減煤路徑晚了一年多，希望不要再次重蹈覆轍。台電說，經濟部與台電過去的承諾是，第一部燃氣機組二○二五年順利上線，台電願於二○二六年啟動拆除二部燃煤機組及一根煙囪，這樣的規畫就是希望燃氣機組早一天上線、就能早一天脫煤。

台電表示，二○一九年起，台中電廠發電量已不足支應台中市用電量，推動新的燃氣機組可兼顧台中用電及深化減煤，既有燃煤機組將轉為國安機組備而不用，未來台中電廠既有的十部燃煤機組有四部除役拆除、六部轉為緊急備用，預估全廠空汙總排放量與燃氣一期計畫完成後相比可再減排約百分之四十一、溫室氣體排放量減少約百分之卅三。緊備機組除了測試，平時不會發電，僅應對國安、天災等緊急狀況，進一步保障供電安全。

台電表示，理解環團關切，台電曾於四月召開地方說明會積極溝通，環評審查會議當天也有環團代表到現場登記發言，並已透過網路直播審查實況，會持續確保民眾參與機會。