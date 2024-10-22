9月外銷訂單年增4.6%連七紅 全年接單有望轉正成長

經濟部昨（21）日發布9月外銷訂單537.9億美元，年增4.6%，連七紅。經濟部統計處長黃于玲表示，全球終端需求回溫仍不明朗，但第4季傳統接單效應仍在，加上AI需求強勁，全年接單可望擺脫負成長，轉呈正成長。

外界期待消費電子新品發表能帶動一波備貨潮，黃于玲指出，現正等待全球終端需求回溫，9月手機接單呈年減，須再觀察10月及11月接單情況。

她表示，第4季是傳統接單旺季，消費新品備貨潮一定會有，只看力道有多大。AI需求明顯成長，但整體終端需求仍未全面回溫，產業復甦步調不均，加上地緣政治及美國總統大選在即等因素，對10月接單偏向保守，估10月接單約535億美元至555億美元之間，年增1.2%至5%。

整體而言，第4季接單仍可望維持正成長，今年全年外銷訂單將有機會擺脫2023年負成長，由黑翻紅。

經濟部昨發布9月外銷訂單金額537.9億美元，為歷年同月第三高，年增4.6%，在原預測值下緣。黃于玲表示，高效能運算及雲端產業持續拓展，帶動外銷訂單成長，但油價下跌致礦產品、化學品等接單金額較原預期減少。

經濟部指出，今年第3季接單金額為1,540.4億美元，年增6.1%；今年前三季累計接單4,289億美元，年增3.7%。接單金額均為歷年同期第三高。

觀察主要接單貨品，黃于玲指出，9月資訊通信產品接單176億美元，年增7%，主因AI及雲端產業需求不墜，帶動伺服器訂單續強，但手機接單較上年同月減少，抵銷部分增幅。廠商反映，因部分手機新品是提前於8月發表，致基期不一致，後續須觀察10月是否有手機新品備貨潮。

電子產品9月接單190.1億美元，年增10.5%，主因AI、高效能運算等新興科技應用需求暢旺，帶動IC製造、晶片通路訂單續增；光學器材接單18.8億美元，年增3.3%，主因半導體產能擴增，帶動光學檢測及量測設備接單成長，惟背光模組接單減少，抵銷部分增幅。