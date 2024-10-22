國內碳交易啟動 每噸2,500元起跳

台灣邁入「碳有價」時代，碳交所昨（21）日表示，國內碳權交易平台已上架六個專案、共6,080噸碳權，每噸2,500元至4,000元，期待三到四年後，台灣也將過渡到總量管制碳交易制度（ETS）， 讓減碳發揮更大效益。

環境部表示，國內碳交易制度設計上僅允許交易一次，交易資訊皆須完整公開，確保碳權品質，避免漂綠疑慮。據統計，從2015年溫室氣體抵換專案以來，共核發2,559萬噸碳權，扣掉已註銷部分，剩約1,867萬噸，將是可能進入市場交易的活水，不過考量企業可能惜售，實際有多少進入交易仍待觀察。

臺灣碳權交易所昨日在高雄舉辦「國內減量額度交易平台啟動典禮暨企業分享會」，碳交所董事長林修銘表示，目前六案可交易的減量專案，從農業、石化業、鋼鐵業、客運業甚至服務業都有，國內碳權交易平台除協助企業更有效率媒合，也期待創造減碳誘因。

首批上架國內碳權包含漢程客運、中鋼（2002）、台北101大樓、奇美實業、漢寶農畜產企業等共六項專案。上架交易量最大的是奇美實業的天然氣替代重油抵換專案，共5,000公噸，每公噸交易金額為2,500元；中鋼鋼胚熱進爐節能抵換專案則上架200公噸，每噸4,000元。

碳交所總經理田建中表示，國內碳權法定用途，包括環評增量抵換以及抵減碳費。例如廠商若要擴廠，所新增的二氧化碳排放量要有十分之一用國內碳權抵換；另一個則是抵減碳費，長期來看，這是一個剛性需求。

至於月初開放交易以來，迄今尚無成交，除了碳費尚未開徵，目前主要的擴廠包括半導體上、中、下游產業，因規劃時間較長，同時業者也會觀望碳權交易情形，以及評估是否自行進行減量，仍須時間。另外許多企業因有擴廠需求等，所取得碳權也會留作自用而惜售。