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核三機組大修 台灣擁抱41天「非核家園」

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

核三2號機昨（21）日起進行停機大修，工期預計為41日，代表台灣將短暫進入「非核家園」，外界關注供電穩定，台電表示，已事先做好規劃，透過靈活調度傳統機組及無碳再生能源，仍維持日尖峰備轉容量率10%、夜尖峰備轉容量率7%以上，供電無虞。

國內核電機組陸續停機與除役，僅剩的核三廠2號機也將於明年5月17日停機，該機組昨日起展開大修，台電各機組發電量網站也罕見顯示核能發電量為零，台灣進入為期41日、短暫的「非核家園」。

台電昨日強調，針對機組大修排程，台電事先皆已做好相關規劃因應，機組已於20日逐步降載停機，儘管在空汙季減煤下，透過靈活調度傳統機組及無碳再生能源出力，仍維持日尖峰備轉容量率10%、夜尖峰備轉容量率7%以上，供電無虞。

台電指出，秋冬季風力發電效果佳，以昨日為例，風力發電皆維持在200萬瓩以上，超過兩部核三機組滿載發電，在10月19日更達到近300萬瓩，創歷史紀錄；太陽光電於中午時段出力亦可達600萬瓩以上，再生能源逐漸成為供電要角，提升無碳電力占比，傳統機組搭配再生能源發電，讓傳統機組大修更具彈性。

台電指出，此次機組大修是為下一運轉周期執行設備維護保養及爐心燃料更換等作業，工期預估約41天，實際期程將依現場作業情形而調整，過程皆依相關程序執行，確保核能安全。

供電 再生能源 台電

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