卓揆：政府對新核能「非常開放」 彭博：民進黨檢討反核立場最明確表態

行政院長卓榮泰接受彭博新聞訪問表示，對於採用新的核能技術來因應半導體製造對電力需求激增的情況，政府態度「非常開放」。彭博解讀，卓榮泰的談話可謂民進黨政府檢討過往反核立場的最明確表態。

彭博新聞榮譽總編輯溫以樂（Matthew Winkler）上周四率多位記者拜會卓榮泰。卓榮泰說：「只要台灣內部對於核能安全達到共識，對核廢料的處理得到好的方向與保證，大家有高度的共識，我們可以公開討論。」

卓榮泰說：「我們希望台灣也能跟上全球趨勢和新的核能技術。」他也再次強調，在2030年前，台灣的產業用電供應不成問題。

賴政府歷次對核能議題看法

行政院發言人李慧芝昨（21）日表示，對於未來新的核能技術、核能的發展，卓揆已不只一次對外說明，在安全、核廢料處理問題得到解決、社會有共識三個前提下，政府都採取開放態度，從過去到現在態度一致，立場並未轉變。

李慧芝表示，卓揆在專訪中也提到會要求台電不能讓核電廠管理人員因核電廠除役而離開，必須保留原來人員，不僅因應未來新的核能技術研發，也要因應核廢料等核後端的處理，或法令變更的可能。

李慧芝強調，目前政府工作重點，就是將興建中的電廠如質、如期完成，也要持續開發多元綠能，除目前運轉中的風力、光電、水力，未來也將對氫能、地熱等「新能」擴大研發。

彭博報導指出，由於人工智慧（AI）熱潮對台積電（2330）在內的半導體製造商帶來不斷增加的用電需求，反核立場也開始鬆動。台灣今年已兩度調漲電價，最新一次是本月初對工業用戶提高了12.5%。

台灣重新考慮核能，和中共模擬封鎖台灣的演習不無關係。儘管兩岸尚無立即爆發衝突的跡象，但台灣重要的能源供應可能遭到切斷的風險，是政府不得不正視的問題。

此外卓榮泰將台積電海外擴張的行動，視為與理念相近的民主國家建立更緊密的關係，以對抗中國。卓榮泰也希望輝達（NVIDIA）、英飛凌、超微等企業在台灣設立研發中心。

談到國防，卓榮泰說：「我們也希望透過台灣的努力，讓全世界認識到台灣的決心，並提供更大的支持。」

在訪談中，卓榮泰也重申政府希望擴大和美國及其他國家的國防合作，他舉例，台灣最近接待多位來自海外無人機製造商的高層。若能順利合作，這些國家在緊急情況下將更有誘因對台灣伸出援手。