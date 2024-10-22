9月銷美暢旺 陸港訂單下滑
經濟部統計，9月接自美國訂單金額180.3億美元，年增8.3%，呈連六個月正成長；東協接單金額93.6億美元，創歷年同月新高，年增13.4%。但來自中國大陸及香港訂單金額109.5億美元，年減3.6%。
經濟部統計處長黃于玲表示，拜新興科技應用擴增之賜，美國對高階晶片需求非常強勁，9月來自美國訂單年增13.9億美元，其中電子產品增加15.2億美元，主要是IC製造、印刷電路板成長。不過，資訊通信產品訂單呈年減，主因就是手機訂單減少，出口廠商反映，部分手機新品提前於8月發表，致基期不一致。
黃于玲分析，9月來自中國大陸及香港訂單年減4.1億美元，其中電子產品減少2.6億美元，化學品減少1.1億美元，塑橡膠製品則減少0.7億美元。
後兩者主要是大陸產能過剩，減少對我下單。至於電子產品，因某大廠改下單給新加坡子公司，減少對我下單，反映供應鏈轉移至東南亞國家。
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