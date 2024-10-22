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傳產9月外銷接單二好二壞 機械年增3.6%...連四月成長

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
經濟部21日發布外銷訂單統計，其中因半導體業者擴廠、帶動設備需求，機械9月接單金額16.1億美元，年增3.6%，為連續第四個月呈現正成長。示意圖。記者宋健生/攝影
經濟部21日發布外銷訂單統計，其中因半導體業者擴廠、帶動設備需求，機械9月接單金額16.1億美元，年增3.6%，為連續第四個月呈現正成長。示意圖。記者宋健生/攝影

經濟部昨（21）日發布外銷訂單統計，其中因半導體業者擴廠、帶動設備需求，機械9月接單金額16.1億美元，年增3.6%，為連續第四個月呈現正成長。

觀察傳統產業貨類，經濟部統計處長黃于玲分析，因全球終端需求未全面回溫，產業復甦步調不均，9月傳統產業外銷訂單中，呈二好二壞。基本金屬、機械接單分別年增4.3%及3.6%；塑橡膠製品、化學品接單則年減1.1%及年減8.5%。

9月主要接單貨品表現
9月主要接單貨品表現

黃于玲提及，機械接單已連續四個月呈正成長，9月接單金額16.1億美元，年增3.6%，主因是半導體業者持續擴廠，帶動半導體設備接單成長，加上自動化設備訂單增加所致。不過工具機訂單減少，抑低成長力道。

基本金屬9月接單20億美元，年增4.3%。黃于玲表示，因歐盟反傾銷調查結束，我國部分鋼材及金屬製品接單續增；基本金屬第2季、第3季接單皆已轉為正成長。

塑橡膠製品9月接單15.3億美元，年減1.1%，主因塑膠原料持續受海外同業產能開出，影響接單動能，不過部分橡膠產品接單成長，抵銷部分減幅，其中以接自大陸及香港減0.7億美元較多。 累計前三季年增1.1%。

化學品9月接單13.7億美元，年減8.5%，主因國際油價走跌，加上持續受海外同業產能開出影響，致接單減少；以接自大陸及香港減1.1億美元較多。累計前三季較上年同期增3.6%。

值得注意的是，四大傳產貨品，皆面臨中國大陸產能過剩及大陸經濟成長趨緩影響，包括工具機、鋼捲鋼板、塑橡膠原料等皆因大陸產能開出，減少對我下單影響。此外，中國大陸經濟成長放緩，需求不足，都會壓縮到對台灣下單。

黃于玲表示，整體來看，短時間內傳產貨品接單仍會波動，上上下下，意味著未全面回溫，步調不均。

至於大陸經濟展望，黃于玲指出，大陸今年第3季經濟成長率為4.6%，未達到5%目標值。今年前九月固定投資年增3.4%，房地產投資衰退10.1%，社會消費品9月僅微增3.2%，消費者物價指數年增率則低於1%，都代表投資及消費信心不足，大陸現也採取財政及貨幣寬鬆政策以刺激景氣。


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