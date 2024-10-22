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國泰金：明年基本工資調整 逾五成民眾預期薪資調漲

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導

2025年基本工資將調升，逾半民眾樂觀預期薪資「漲聲響起」。國泰金控（2882）調查指出，隨著明年基本工資調整，超過五成的民眾認為自己的薪資也將跟進調漲，其中更有26.7%的民眾預期調薪幅度會大於3%，較去年調查時更為樂觀。

基本工資審議委員會於9月4日決議，將2025年的基本工資從2萬7,470元調升至2萬8,590元，時薪也從183元調高到190元，兩者漲幅皆約4.1%。

國泰金本月國民經濟信心調查的時事題為：「民眾對於基本工資調整後，2025年任職單位是否調薪與調薪幅度看法」，調查結果顯示，有60.7%的民眾預期「未來半年」薪資所得相較現在不變，26.5%的民眾覺得「未來半年」薪資所得會增加，而有12.8%民眾則認為「未來半年」薪水會減少。

整體而言，多數民眾預期未來半年薪資所得相較現在維持不變。

根據調查結果，超過五成民眾認為薪資將調漲，其中26.7%預期幅度大於3%，整體而言調薪預期較去年樂觀。

國泰金控 基本工資 薪資

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