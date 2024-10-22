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總統府資政林信義出席APEC 賴清德總統兩期許

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
總統府資政林信義將擔任特使出席APEC峰會。 圖／聯合報系資料照片
總統府資政林信義將擔任特使出席APEC峰會。 圖／聯合報系資料照片

總統府昨（21）日宣布，賴清德總統敦請總統府資政、台杉投資管理顧問公司董事長林信義，代表出席2024年亞太經濟合作（APEC）經濟領袖會議（AELM）。賴總統有兩個期許，首先期許他以專業經驗與閱歷在APEC完整闡述我政府政策內涵，其次也希望提升台灣能見度及重要性。

知情人士表示，總統府將於11月初以正式記者會宣布賴總統將交付代表團的任務。據悉，賴總統將借重林信義熟悉國家經貿政策制定與執行的長才，傳遞包括智慧與淨零雙軸轉型願景、打造韌性社會的政策方向，以及延續區域和平與繁榮發展的努力，提升台灣能見度及重要性。

總統府資政林信義任APEC領袖代表
總統府資政林信義任APEC領袖代表

林信義曾三度參與APEC會議，熟悉APEC運作及議題，分別為2000年汶萊及2001年上海兩度代表我國參加APEC部長級年會（AMM），以及2005年在南韓釜山舉行時擔任領袖代表，皆圓滿達成任務。

2024年APEC經濟領袖會議將於11月15日至16日在秘魯利馬舉行，總統敦請林信義擔任台灣經濟領袖代表。另，行政院指派政委兼經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮、國發會主委劉鏡清雙首長，出席部長級會議。

林信義之所以出線，知情人士分析，主要因其資歷橫跨公私部門，熟嫻國家經貿政策，更熟悉APEC運作及議題，深具財經專業；林於蔡賴政府皆任總統府資政，長年提供政策建言，也是現今行政院經濟發展委員會創新組召集人，對政策掌握相當完整。

另外，林信義有完整的政界經驗，早年加入過國民黨，綠營執政時入仕，雖未加入民進黨，但朝野互動留下好評價，他的中性嚴謹形象，有利於代表台灣出席APEC國際場合。

林信義在2000年民進黨執政時，從產業界進入政壇，歷任經濟部長、經建會主委、行政院副院長，負責財經政策規劃與執行；他卸任公職後，回鍋中華汽車工業擔任常務董事，2016年獲前總統蔡英文敦聘為總統府資政，也曾擔任工研院董事長，熟稔產業脈動。

林信義目前不僅是行政院經濟發展委員會顧問、總統府資政，也是台杉基金董事長，仍是賴政府倚重的財經大老。

據了解，賴總統對於領袖代表人選原屬意前副總統陳建仁，但遭到主辦國祕魯婉拒，一度傳出由宏碁創辦人施振榮擔任代表，但總統府並未證實，昨日則宣布由林信義出任。

今年祕魯APEC主題為「賦權、包容、成長」（Empower. Include. Grow.），並設定三大優先領域，包括以貿易及投資促進包容且互連之成長、以創新及數位化促進正式及全球經濟轉型、永續成長促進韌性發展。

APEC 總統府

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