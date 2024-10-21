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大川吉啟用新辦公室 深耕離岸風電海事工程

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
從事國內離岸風電海事工程的大川吉，21日新辦公室開幕。圖／業者提供
從事國內離岸風電海事工程的大川吉，21日新辦公室開幕。圖／業者提供

風電是目前國內重要綠電來源，近年投入台灣離岸風電建設的大川吉海事工程今（21）日在台中舉行新辦公室啟用儀式，在允能及海能風場等專案後，未來將繼續投入全球綠能領域。

大川吉在新聞稿中表示，家族有超過30年的海事工程經驗，專注於港灣工程、近岸及離岸風電等相關領域，公司擁有十艘專業作業船舶與三部重型機械，能夠提供從疏浚、拋石加固、海床整平到防波堤建設的全方位海事工程服務。

在台灣近年的離岸風電建設中，參與具代表性的離岸風電項目，包括福海風場、台中港碼頭改造工程、允能及海能風場等重要專案。

大川吉董事長陳俊吉在新辦公室開幕致詞中感謝各界的支持與信任，團隊得以參與台灣多項重要的海事工程，並將業務範圍延伸至離岸風電，此次遷址象徵著大川吉已做好充分準備，迎接未來更多的挑戰與機遇。

新辦公室開幕儀式與會者包括天豐、JERA、沃旭能源、海委會海巡中部分署、交通部航港局中部航務中心、台灣港務公司台中港務分公司等多間離岸風電開發商及政府機構，

展望未來，大川吉表示，將繼續致力於加強近岸與離岸工程能力，特別是在離岸風電領域的深耕發展，為台灣的海事工程和綠色能源發展貢獻更多力量。

碼頭 綠電 離岸風電

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