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台銀：若中東戰事升級 金價有望上行挑戰2740美元

中央社／ 台北21日電

國際金價持續創高，台銀今天表示，若以色列與真主黨紛爭無法妥善解決，中東地區戰事升級，金價有機會繼續上行挑戰每盎司2740美元；不過，近期美元指數堅挺，且聯準會對放緩降息速度持開放態度，不排除逢高獲利了結賣盤出籠，導致金價回檔至2700美元。

台灣銀行今天發布國際金市週報指出，上週儘管日幣與歐元疲軟，推動美元指數走高至近兩個多月高位，帶給金價一定壓力，但美國陸續發表的經濟數據好壞參半，中東地區與南北韓之間緊張情勢升溫，避險買盤出籠，使金價上衝最高至每盎司2722.54美元，全週呈震盪上行創高的走勢。

台銀在週報引述彭博社指出，今年以來金價已漲約29%，主要得益於地緣政治與經濟面臨變化之際，黃金作為避險資產具有吸引力，同時能夠發揮多元化效果作為財富保值工具；據在邁阿密參加倫敦金銀市場協會（LBMA）年會的交易商、精煉商與礦商所預測的平均值，明年10月底時，金價將會進一步上漲至每盎司2917.4美元。

台銀則認為，上週金價上漲超過60美元，再度刷新歷史高位，突破近期整理區間，並呈現上升軌道，短、中、長期移動平均線呈現多頭排列，若以色列與真主黨紛爭無法妥善解決，中東地區戰事升級，金價有機會繼續上行挑戰2740美元價位。

台銀進一步分析，近期美元指數堅挺，美債殖利率走揚，且陸續有聯準會（Fed）官員表示，對於未來可能放緩降息速度、甚至暫停一次降息，保持開放態度，若市場對Fed降息預期改變，金市逢高獲利了結賣盤將出籠，不排除金價仍有可能回檔至2700美元整數關卡。

台銀 金價 降息

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