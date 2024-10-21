聯強杜書伍看美國大選 估影響不大、僅為挪移效應

聯強（2347）21日啟用全新全球營運總部，也持續擴大海外布局，聯強集團總裁杜書伍指出，聯強看好澳洲市場發展，在墨爾本蓋的新運籌中心，預計將於2025年上半年完工，此外，針對美國總統大選對產業界影響，杜書伍回應，地緣政治因素持續延燒，但這個影響不大，僅為挪移效應。

由於美國11月總統大選即將來臨，業界擔心川普當選帶來的新風險，對此，杜書伍回應，地緣政治因素持續延燒，可能會來影響，對生態會有挪移，但這個影響不大，僅為挪移效應、不會消失。

針對海外布局，杜書伍看好澳洲市場發展，聯強在1997年成立澳洲分公司，目前澳洲一年貢獻聯強超過600億營收，聯強穩居澳洲第一大資通訊通路商寶座。在澳洲營運規模持續擴大下，聯強已在墨爾本蓋新運籌中心，預計將於2025年上半年完工。

聯強去年啟用澳洲雪梨運籌中心二期，聯強澳洲雪梨運籌中心從2014年投資第一期完工後，由於業務量能快速成長不敷使用，旋即在2019年進行二期的規劃與建設，雪梨運籌中心二期啟用後，大幅提升聯強對澳洲東岸與東北部客戶的服務時效與競爭力。

聯強除了強化屬於成熟市場的澳洲布局外，近年積極開拓新興市場，主要看好人口紅利帶來的內需市場商機，布局從東南亞地區印尼、越南、泰國、印度等，近年持續延伸到中東及土耳其。