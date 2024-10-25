力麗集團飯店事業率先採用Tesla Powerwall 與旗下公司愷森能源攜手啟動綠色轉型、落實永續觀光理念

宜蘭力麗威斯汀度假酒店。 圖／愷森能源 提供

力麗觀光（下稱「力麗店」，股票代碼5364）經營管理之宜蘭力麗威斯汀度假酒店為國內第一家採用Tesla Powerwall的飯店，由旗下公司愷森能源進行規劃安裝並攜手推動永續觀光；同時，飯店還計劃安裝130瓩的太陽能發電系統，預計每年可生產至少14萬度的潔淨電力，將有效減少對傳統能源的依賴。愷森能源專業團隊藉由數據分析提出電力優化方案，不僅幫助飯店節省營運成本，還能有效預防停電、確保顧客的良好體驗。這一舉措不僅代表力麗店在環保與社會責任上的具體實踐，也顯示出在業界的領導地位。作為台灣最大的飯店集團之一，力麗店希望能在提供卓越服務的同時，進一步減少對環境的影響，打造出更潔淨、永續的旅遊模式。

力麗店經營管理之11間飯店遍布全台，涵蓋了從高端五星級住宿到生態旅遊的多元選擇。這些飯店不僅是旅客享受休閒時光的地方，更是實現永續發展目標的重要平台。以高品質服務著稱的五星級飯店品牌「宜蘭力麗威斯汀度假酒店」、「日月潭力麗溫德姆溫泉酒店」以及「花蓮力麗華美達安可酒店」，商務及觀光兼備的「力麗哲園飯店」系列，休閒輕旅行的「力麗漫旅」，訴求深度生態旅遊的「力麗馬告生態園區」，管理房間數共計874間，目前正由愷森能源電力品牌「滿度」，全面性進行集團內飯店事業的電力規劃來減少能源消耗和碳排放。

宜蘭力麗威斯汀度假酒店黃宜評總經理。 圖／愷森能源 提供

蔡宗易董事長指出，力麗店每年消耗近一千五百萬度的電力，而其中空調和照明系統的電力使用量即占了超過三分之二，這對任何大型飯店事業來說，都是一項重大挑戰。因此，優化電力使用成為集團的關鍵目標，不僅能降低經營成本，還能有效減少碳排放，為實現淨零碳排放打下基礎。

此外，力麗店的永續轉型計畫不僅限於目前的飯店業務，而是希望將這一模式推廣到集團內的其他事業體，形成完整綠色生態系統。這樣的轉型不僅是企業形象的提升，更是對社會和環境負責的具體表現，力麗店希望通過自身的努力，激勵同業共同創造永續環境；力麗店期望樹立國際頂尖的綠色企業品牌形象，成為環保與商業成功典範。這不僅是對觀光旅遊業永續發展的自我期許，也是企業責任感的體現，讓消費者在享受美好假期的同時，也能為環境保護出一份力。

關於「愷森能源股份有限公司」

愷森能源股份有限公司成立於2023年，並於2024年6月成為力麗觀光開發股份有限公司（股票代碼：5364）的轉投資子公司。透過品牌「滿度 MUNDUS」，致力於提供全方位的智慧電力服務；服務內容包括再生能源及儲能案場開發、規劃設計與工程統包、維運及資產管理、工商表後自用光電及儲能系統等能源應用整合服務。愷森能源目標創造有機電力生態系統、加速實現淨零碳排環境，並建立電力自主的生活方式。