表現雖低於預期 9月出口仍寫11紅！財政部這樣說
財政部8日公布9月出口405.7億美元，年增4.5%，雖低於預期，仍寫下連11紅；累計1至9月出口金額3,491.3億美元、年增10.2%。財政部表示，全球製造業雖然復甦步調與力道不一，但人工智慧等新興科技商機熱度延續，再加上消費性電子新品備貨暢旺，9月出口仍維持正常成長。
主要貨品中，資通與視聽產品、電子零組件受惠於AI、高效能運算等應用持續熱絡，加上智慧手機新機備貨帶動，分別年增24.8%、4.9%；礦產品出口因價、量同步下挫，年減23.7%，化學品、塑橡膠及其製品受到國際間石化產能過剩所累，出口個下降17.7%、10.3%。
主要市場方面，9月對美國出口年增27.3%，已是連14個月正成長，對中國大陸與香港、日本各小增1.7%、0.4%，對歐洲、東協則分別轉為年減19.3%、2.4%。
展望未來，財政部認為，國際地緣政治局勢、美中科技紛爭等不確定因素，依然牽制全球經貿發展，但隨著主要國家步入降息循環，有助於激勵終端需求，加上人工智慧、高效運算等應用持續擴展，國內半導體業者兼具產能與製程優勢，得以適時掌握這一波商機，再加上中國大陸與歐美年底採購旺季來臨，均可望挹注我國第4季出口成長動能。
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