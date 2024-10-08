快訊

逢甲商圈刺青店起火！濃煙竄天飄到中市府 42消防員緊急滅火

遭駭客攻擊？證交所官網8日下午再度當機

清泉崗士兵打靶出意外身亡 軍方證實：槍托撞擊地面「下顎中彈」

表現雖低於預期 9月出口仍寫11紅！財政部這樣說

經濟日報／ 記者邱琮皓胡順惠／台北即時報導
財政部8日公布9月出口405.7億美元，年增4.5%，雖低於預期，仍寫下連11紅；累計1至9月出口金額3,491.3億美元、年增10.2%。圖為台北港貨輪進出港口。圖／本報資料照片
財政部8日公布9月出口405.7億美元，年增4.5%，雖低於預期，仍寫下連11紅；累計1至9月出口金額3,491.3億美元、年增10.2%。圖為台北港貨輪進出港口。圖／本報資料照片

財政部8日公布9月出口405.7億美元，年增4.5%，雖低於預期，仍寫下連11紅；累計1至9月出口金額3,491.3億美元、年增10.2%。財政部表示，全球製造業雖然復甦步調與力道不一，但人工智慧等新興科技商機熱度延續，再加上消費性電子新品備貨暢旺，9月出口仍維持正常成長。

主要貨品中，資通與視聽產品、電子零組件受惠於AI、高效能運算等應用持續熱絡，加上智慧手機新機備貨帶動，分別年增24.8%、4.9%；礦產品出口因價、量同步下挫，年減23.7%，化學品、塑橡膠及其製品受到國際間石化產能過剩所累，出口個下降17.7%、10.3%。

主要市場方面，9月對美國出口年增27.3%，已是連14個月正成長，對中國大陸與香港、日本各小增1.7%、0.4%，對歐洲、東協則分別轉為年減19.3%、2.4%。

展望未來，財政部認為，國際地緣政治局勢、美中科技紛爭等不確定因素，依然牽制全球經貿發展，但隨著主要國家步入降息循環，有助於激勵終端需求，加上人工智慧、高效運算等應用持續擴展，國內半導體業者兼具產能與製程優勢，得以適時掌握這一波商機，再加上中國大陸與歐美年底採購旺季來臨，均可望挹注我國第4季出口成長動能。

AI 人工智慧 半導體 財政部

延伸閱讀

英業達營收／9月562.54億元 創歷史新高

廣達營收／9月1,551億元、第3季衝破4,000億元大關 雙創新高

尖點營收／9月3.22億元 創32個月新高

廣達營收／9月1551.1億元、年增57.9% 續創歷史新高

相關新聞

遭駭客攻擊？證交所官網8日下午再度當機

最近國內上市公司、金融機構官網頻遭攻擊，臺灣證券交易所官網8日下午部分網頁當機，疑似再度遭駭客攻擊，若是，將是證交所官網...

表現雖低於預期 9月出口仍寫11紅！財政部這樣說

財政部8日公布9月出口405.7億美元，年增4.5％，雖低於預期，仍寫下連11紅；累計1至9月出口金額3,491.3億美...

買了碳權就是「碳中和」？企業怎麼避免踩雷

為防堵漂綠，環境部26日公布「企業宣告碳中和指引」。未來不是買了碳權就叫做碳中和，業者在宣告組織、產品、服務、甚至是活動為碳中和前

社宅租金分級制度卡關3年 國土署曝最新進度

社會住宅推動聯盟等團體8日召開記者會指出，2021年《住宅法》修法，要求中央訂定分級收費原則，卻因為卡在認定基準要用「所...

經濟部產業技術司64項創新科技助攻市場新商機 17日TIE盛大亮相

一年一度國際級創新科技盛會「TIE台灣創新技術博覽會」即將在10月17至19日於臺北世貿一館登場。經濟部產業技術司匯聚科...

碳費拍板費率每公噸300元 許宇甄：部分產業恐消失

我國碳費費率昨拍板，一般費率每公噸300元，若企業選擇最高標準的自主減量計畫，可適用優惠費率A方案50元，或B方案100...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。