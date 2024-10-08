社宅租金分級制度卡關3年 國土署曝最新進度

社會住宅推動聯盟等團體8日召開記者會指出，2021年《住宅法》修法，要求中央訂定分級收費原則，卻因為卡在認定基準要用「所得」還是「身分」，卡關至今3年，仍未見內政部提出版本；內政部國土署表示，願意參採民團意見，從修法至今都已召開大小會議十餘場，8日下午也有會議，預估將有正面發展，與民團訴求應該會更接近，不過希望凝聚共識後再推出版本，因此尚無推出時間表。

OURs、社會住宅推動聯盟、崔媽媽基金會等三個民間團體8日召開記者會指，為讓弱勢民眾可負擔社宅租金，2021年修正通過《住宅法》第25條，明訂中央主管機關「應斟酌承租者所得狀況、負擔能力及市場行情，訂定分級收費原則」，但至今已3年多仍無果。

民團認為應該採「所得」計算，因以身份計價，會出現不同所得都繳相同租金的「垂直不公」情形；內政部則是主張依「身分」認定，認為採所得計算分級租金，容易造成補貼對象誤判與過度補貼。

針對民團訴求，國土署表示，從2021年《住宅法》修法後，都一直積極召開會議，邀請各地方政府的住宅單位進行討論，同時也與民團、衛福部進行身分認定分類，當時已有初步共識，不過民團認為要按照所得計算並進行修法，這部分會納入參採並慢慢收斂意見。

國土署透露，已召開大大小小會議超過十餘場，民團認為要用所得計算，不過《住宅法》本來就有身分照顧，弱勢也需要照顧，必須呈現在劃分原則裡面，不過仍願意參採相關意見，都很積極整合意見中。

至於內政部何時才會提出分級收費原則的方案？國土署指出，只能說會盡快完成，目前已把相關意見統整進來，因為過程裡面要達到大家認同、有一致看法，若有共識將會盡速對外公布。

國土署表示，8日下午就有一場相關會議，邀請各地方政府的住宅單位，先做協調，民團也持續都有在溝通中，積極研商，希望會後有正面發展，應該會跟民團訴求更接近。