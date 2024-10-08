元大銀攜手全支付 全聯最高2%、國內通路最高3%

根據經濟部統計，台灣零售市場呈持續成長趨勢，在2023年總銷售額已突破新台幣4兆元；其中，台灣連鎖超市龍頭「全聯福利中心」的市占率已超過50%，而其100%投資的電子支付「全支付」於今年8月突破500萬會員數大關之際，更以「走出全聯」為目標，透過全聯門市以外的30萬個合作通路持續深耕台灣市場。

元大銀行看準零售業市場規模與通路紅利，為提供更方便的服務以滿足客戶需求，攜手全支付推出消費回饋活動，自2024年10月1日至12月31日，凡使用元大銀行帳戶連結全支付於全聯實體門市消費，每筆消費最高可享有2%全點回饋！元大銀行數金團隊指出，與去年同期相比，使用電子支付交易的客戶數已大幅成長近30%，顯見有一定比例的客戶已將電子支付交易方式視為日常生活不可或缺的金融服務。因此，於全聯實體門市內消費享回饋這樣的方式不僅符合全聯主力客群的消費習慣，還能使頻繁小額消費的婆婆媽媽和小家庭主婦能夠在日常採買中節省更多開支，提升購物的價值感。

除了全聯實體門市，元大銀行與全支付進一步擴大回饋範圍，讓消費者在全聯以外的廣大通路消費也能享有優惠。活動期間內，於全聯以外的指定通路使用元大銀行帳戶連結全支付消費付款，每筆交易最高可享有3%全點回饋！這對於經常進行線上購物或實體消費的消費者來說，更是個不容錯過的機會！此外，為了鼓勵客戶體驗全支付的便捷服務，元大銀行也特別針對首次連結全支付的客戶提供額外回饋，只要在活動期間內，首次使用元大銀行帳戶連結全支付消費單筆滿新臺幣50元，即可加碼獲贈50全點！對於尚未使用過全支付的新朋友而言，無疑是一次絕佳的入門機會，能夠輕鬆感受電子支付帶來的便利性與多重回饋。

元大銀行表示，隨著台灣零售市場銷售額的持續擴展，以及數位支付市場的快速成長，本活動不僅是雙方深化合作的里程碑，同時也將提升消費者對數位支付的接受度。元大銀行將持續推動與各種支付業者的合作，觀察市場需求，開發更多符合消費者需求的優惠活動，讓消費者在數位經濟環境下享受更加便利且具回饋性的購物體驗。