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經濟部產業技術司64項創新科技助攻市場新商機 17日TIE盛大亮相

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
經濟部產業技術司將於10月17至19日「2024 TIE台灣創新技術博覽會」的「解密科技寶藏專館」中，展出64項創新科技，歡迎民眾一起來看展體驗。圖／工研院提供
經濟部產業技術司將於10月17至19日「2024 TIE台灣創新技術博覽會」的「解密科技寶藏專館」中，展出64項創新科技，歡迎民眾一起來看展體驗。圖／工研院提供

一年一度國際級創新科技盛會「TIE台灣創新技術博覽會」即將在10月17至19日於臺北世貿一館登場。經濟部產業技術司匯聚科技專案研發成果，於創博會創新領航館中設立「解密科技寶藏」專館，並集結工研院、金屬中心、紡織所、車輛中心等10個研發法人的成果，精選可推動國內產業升級的64項創新應用技術，聚焦AI半導體、智慧製造、永續發展及生醫與紡織等領域，解決產業應用痛點，並帶領業者開拓新興產業鏈，創造市場新商機。

這次展出許多AI人工智慧導入百工百業的實際應用，例如「Digifab AI智慧模擬布料開發以加速紡織創新」，該技術透過AI數位化布料特徵建立「生成虛擬布料」，以3D模擬展示布料的外觀與物性，減少前期實際樣品產出，可將產品開發週期從傳統的平均 37 天縮短至14天，預估可以減少95%以上的樣品開發成本，目前已與立肯國際合作，衍生新創公司聯覺科技，發展數位布料平台。

AI也可以改變業務人員與客戶溝通的型態，「裸視3D爆炸圖顯示互動技術」解決大型設備不易搬移，且無法呈現內裝精密關鍵零組件的痛點，利用AI技術進行自動爆炸分解，不僅克服人工繪製的困難，還將繪圖時間從2週縮減到1天，有利廠商運用3D設備模型的爆炸圖細部組件資料，向客戶展示與互動討論。民眾也可以在活動現場即時互動3D內容，透過AI互動偵測，控制設備爆炸，提供多人互動討論設備細部組件，展現智慧系統整合的技術實力。

此外，因應永續時代的來臨，「創新低碳排微生物合成胭脂紅染料」以生物工程技術創造可生產胭脂紅之新型微生物，並進行優化，穩定生產品牌商所需求標準的胭脂紅，使產量更快速接近工業化量產的目標，進而投入產業應用。不僅可降低30%碳排，更克服品牌商對於胭脂紅無毒生產及非動物來源零殘忍產品要求，以無毒、低碳永續循環的新穎生產製程，提供妝品產業鏈關鍵綠色轉型契機。

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