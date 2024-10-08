立委痛批數發部打詐不利 卓揆：已請數發部改善

為積極打詐，數發部開發的網路詐騙通報查詢網APP預計在要今年底上路，但就有立委質疑，此APP為何不跟警政署165結合就好，預算投入的比內政部高出六倍效果卻看不見，對此，行政院長卓榮泰8日表示，網路詐騙通報查詢是一項創舉國內外皆沒有，已請數發部持續改善，若無法達成原定功能就不會輕易上架。

卓榮泰今日赴立法院施政報告及備詢，會中民進黨立委王世堅針對打詐提出質詢，王世堅表示，我國打詐四法已通過了，但從現在的成績來看，「政府打詐越打越詐」， 2022年共2.9萬件，財產損失73億，去年上升至3.8萬件，詐騙金額增長到88億元，今年更慘通過打專法後，到今年七月的詐騙金額高達110億，8月金額更暴增到137億，詐騙集團直接給政府重重一擊。

卓榮泰說，不否認詐騙事件仍是很多，但數字的差距是因為計算標準不同。

內政部長劉世芳說明，以前打詐統計是當作刑事案件，例如一起事件中如果有十幾二十個人，就會歸類在同一起事件，現在的統計方式是以一案一個人的方式，另外在金額部分，就是受害者打165專線通報後，他主觀上認定損失多少金額就會列入，這也是在打炸儀表板上會不斷更新，但真正的數字統計仍要等到真的立案成為刑事案件後才會有確切的統計。

王世堅也提到，提到打詐就提想到數發部，完全搞不懂在幹嘛，警政署佈置165APP防詐專網址花千萬，對比數發部花了6,000萬建置一個「網詐通報查詢網」，下面的評論也都是在批評，數發部還每年增加預算。

王世堅痛批，數發部明年度預算87億，比今年增加21%，網詐通報查詢網民眾使用後的反饋都是負面，甚至還有提到找不到通報的地方，或是通報後沒有任何結果，對比警政署的165，投入預算僅千萬，數發部花了六倍的錢卻成效更差。

卓榮泰表示，數發部是要設置一個平台，讓大家都可上網去搜尋，這在國內是創舉，國外也沒有這類似的機制，數發部還在持續嘗試中，目前也把這個平台上架時間延後到年底。數發部已經在重新檢討，確實在初期測試時有部分問題，目前也已經請數發部改善，未來他也會嚴格檢視各項功能要完善才能上架。

王世堅也提到，數發部的權責就是負責跟國際大型平台交流，包括Google、臉書、LINE等，都沒有進行交流，更不用說其他新的平台，不但打詐沒有達到任何結果，也沒有跟其他部會互相交流，面對如此狀況，「乾脆不要做了，直接放棄不要上架」。

對此，卓榮泰說，如果此平台無法達到原本規劃的功能，無法讓人民很便利、很安全的使用，絕對不會輕易地上路。