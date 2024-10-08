TIE創博會解密科技寶藏：生成虛擬布料、零殘忍胭脂紅

一年一度國際級創新科技盛會「TIE台灣創新技術博覽會」即將在10月17至19日於台北世貿一館登場。經濟部產業技術司於創博會創新領航館中設立「解密科技寶藏」專館，精選國內十大研發法人64項創新應用技術，涵蓋AI半導體、永續、生醫、紡織各領域，為產業順利應用新科技鋪路。

經濟部表示，解密科技專館集結工研院、金屬中心、紡織所、車輛中心等十個研發法人的研發成果，精選可推動國內產業升級的64項創新應用技術，聚焦AI半導體、智慧製造、永續發展及生醫與紡織等領域，解決產業應用痛點，並帶領業者開拓新興產業鏈，創造市場新商機。

這次展出多款AI人工智慧導入百工百業的實際應用，例如「Digifab AI智慧模擬布料開發以加速紡織創新」，透過AI數位化布料特徵建立「生成虛擬布料」，以3D模擬展示布料的外觀與物性，減少前期實際樣品產出，可將產品開發週期從傳統的平均37天縮短至14天，預估可以減少95%以上的樣品開發成本，目前已與立肯國際合作，衍生新創公司聯覺科技，發展數位布料平台。

AI也可以改變業務人員與客戶溝通的型態，「裸視3D爆炸圖顯示互動技術」解決大型設備不易搬移，且無法呈現內裝精密關鍵零組件的痛點，利用AI技術進行自動爆炸分解，不僅克服人工繪製的困難，還將繪圖時間從2周縮減到1天，有利廠商運用3D設備模型的爆炸圖細部組件資料，向客戶展示與互動討論。活動現設有即時互動3D內容，透過AI互動偵測，控制設備爆炸，提供多人互動討論設備細部組件，展現智慧系統整合的技術實力。

熱門題材除了AI，還有永續。因應永續時代的來臨，「創新低碳排微生物合成胭脂紅染料」以生物工程技術創造可生產胭脂紅的新型微生物，並進行優化，穩定生產品牌商所需求標準的胭脂紅，使產量更快速接近工業化量產的目標，進而投入產業應用。

這項創新技術不僅可降低30％的碳排，更重要的是克服品牌商對於胭脂紅無毒生產及非動物來源零殘忍產品要求，以無毒、低碳永續循環的新穎生產製程，提供妝品產業鏈關鍵綠色轉型契機。