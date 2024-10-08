美經濟軟著陸三關鍵 法人：中國大陸自救政策也幫了忙

美國聯準會（Fed）9月一口氣降息2碼（0.5個百分點），美國快速降息，市場疑慮Fed擔憂經濟已衰退，富蘭克林投顧指出，歷史經驗顯示，經濟通常在降息6個月後會止穩，且美國家庭債務狀況及企業體質穩健，再加上中國大陸政策的轉變，祭出大規模激勵措施，有助於提振全球經濟，三大關鍵都將幫助美國經濟實質軟著陸機會。

富蘭克林坦伯頓基金集團旗下凱利投資策略師傑佛瑞．修茲指出，美國經濟實現軟著陸有幾個關鍵，包括：消費者與企業、聯準會降息，以及中國大陸政策的轉變。

過去幾季市場反覆提及「美國超額儲蓄已消耗殆盡」的說法，民眾不得不使用信用卡與積蓄來維持生計，但一些數據已否定這些說法，策略師指出，自疫情開始前以來，家庭淨資產飆升了47兆美元，目前家庭債務占可支配所得比重為97%，過去五年始終保持穩定。美國企業的體質也保持穩健，利潤率持續以健康的速度成長，預告著美國經濟和股市將持續擴張。

聯準會降息方面，日前就業市場出現一些疲軟跡象，吸引了聯準會的注意，並在9月降息2碼來回應，歷史經驗顯示，經濟通常在降息開始六個月後回穩。同時，隨中國政府推出大規模刺激措施，策略師認為，將有助提振全球經濟與在中國大陸營運的美國企業表現。

富蘭克林坦伯頓基金集團每月公布美國經濟儀表板，追蹤3大類共12項美國經濟指標，9月各項經濟數據中，失業金申請、薪資成長、商品、利潤率、信用利差維持在「擴張」的綠燈；營建許可、零售銷售、卡車運輸、貨幣供給維持在「謹慎」的黃燈；就業信心、ISM新訂單、殖利率曲線維持在「衰退」的紅燈，顯示9月整體燈號連續4個月亮出「擴張」的綠燈。

富蘭克林證券投顧表示，在美國經濟維持穩健及中國大陸大規模救市政策等利多提振下，非經濟基本面因素引發的震盪應視為長期布局機會，現階段建議以美國平衡型及複合債券型基金為核心，搭配可受惠美國經濟軟著陸的美國非投資等級債券型基金，以及加碼非美貨幣的全球及新興國家當地債券型基金，掌握全球貨幣政策分歧下的債匯市機會。

除了AI科技股穩居長線主流之外，富蘭克林看好新興亞洲、氣候變遷、公用事業、價值型股票（金融、能源、原物料）、生技及美國中小型股票後市，投資人可多元布局掌握輪動契機。