你什麼時候開始存退休金？ 調查：61.2%在40歲以前

你什麼時候開始存退休金？根據yes123求職網8日發布的最新調查顯示， 對於熟齡勞工族來說，若衡量收入與支出，屬於「40歲以前」，也就是「青年階段」就開始存退休金的，比例佔61.2%；但是屬於「40歲以後」，等於進入「中年階段」才開始存的，其實比例也有38.8%。

而在「生活無虞」前提下，他們原本預估的退休金，應該準備多少錢呢？此次調查則顯示，平均高達2,623萬元；可惜截至目前為止，達成率僅為24.8%：代表準備退休金的「缺口比率」，已上看75.2%。如果以2,623萬的24.8%估算，目前大概僅存到651萬元，等於「退休金缺口」，其實還有1,972萬元。

至於這個目標算是高估了，或者被低估？是否有「平民版」、「節儉版」退休金規劃？yes123求職網發言人楊宗斌認為，根據主計總處公佈的去年度數據，「平均每人月消費支出」為25,726元，假如60歲退休，平均活到80歲，20年開銷換算下來，剛好約為617萬元，對比平均「已存的」651萬元，其實也超過這個「平價版」的退休金數字。

至於心中計畫如何請領「勞保老年給付」，此次調查則發現：有66.6%勞工想「每月領」；也有33.4%想「一次給付」。

觀察本次調查結果，yes123求職網發言人楊宗斌表示，對中高齡勞工來說，目前的生活容易發生「三危」問題：「職務遭取代」的危機、「財務吃緊」的危機，以及「分神照顧家人導致過勞」的危機。

雖然想達到「千萬元以上」的存款難度高，不過假如能從退休前到退休後，持續透過「保守穩健」的理財規劃，加上「複利效果」，慢慢累積儲蓄，一旦完全離開職場，想過著最基本衣食無缺的日子，避免「老貧化」，應該不算太困難。

楊宗斌不忘提醒勞工朋友，除了仰賴官方的年金保障，更需要完善的銀髮照護政策，對於老年的人生規劃，採取「多管齊下」的方式，比如運用「長照險」、「失能險」，才有可能確保退休生活無虞。

楊宗斌更指出，希望持續藉由「中高齡就業專法」，建構起較為友善的職場環境，使他們能夠「退而不休」，延長投入勞動市場的時間，間接解決因「少子化」、「高齡化」造成的缺工問題。

上述「中高齡勞工就業與退休困境調查」，是由yes123求職網於2024年9月20日到10月3日，以網路問卷進行抽樣調查，調查「45歲(含)以上」的會員，有效問卷共1,228份，信心水準為95%，誤差值為正負2.8%。至於企業有效問卷共1,033份，信心水準為95%，誤差值為正負3.05%。