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朝野和解飯恐有變數 卓揆盼今天就能敲定時間
明年度總預算仍卡關，先前朝野將一起吃「和解飯」，但目前卻傳出恐怕有變數，對此，行政院長卓榮泰8日表示，希望能在今天完成時間的敲定，期望的時間盼能在本周五，盼能讓人民看到兩院有一個良好的互動模式。
卓榮泰今日赴立院施政報告及備詢，會前接受媒體採訪時提到，外界傳出朝野和解飯有變數，有藍營立委說和解飯要看國慶上的賴總統致詞而定，對此，卓榮泰說，這一場餐敘是被颱風打亂的時程，原來已經是應該舉行過了。在延期的時候，我們也希望雙方有再敲定，希望在今天以前來完成，但是國慶將至，外賓都相當多，所以就延到禮拜五的中午，希望這是一個解決問題，也給人民看到兩院互動一個好的模式。
此外，卓榮泰也提到，未來也希望可以透過各種不同的方式，來促進雙方的了解，以及對於國政的推動，相信院長韓國瑜、立法委員們以及他自己，都有這樣共同的信念才對。
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