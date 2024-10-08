快訊

哈佛醫學生一個月吃720顆蛋 壞膽固醇狂降18%？教授揭真相

萬華死亡車禍！翁騎單車逆向遭賓士撞飛 「我要出去運動」成最後遺言

手機APP超吃流量排行曝！「流量怪獸」冠軍台灣人愛用 5分鐘就花200MB

聽新聞
0:00 / 0:00

朝野和解飯恐有變數 卓揆盼今天就能敲定時間

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院長卓榮泰8日表示，希望能在今天完成時間的敲定，期望的時間盼能在本周五，盼能讓人民看到兩院有一個良好的互動模式。。圖／行政院提供
行政院長卓榮泰8日表示，希望能在今天完成時間的敲定，期望的時間盼能在本周五，盼能讓人民看到兩院有一個良好的互動模式。。圖／行政院提供

明年度總預算仍卡關，先前朝野將一起吃「和解飯」，但目前卻傳出恐怕有變數，對此，行政院長卓榮泰8日表示，希望能在今天完成時間的敲定，期望的時間盼能在本周五，盼能讓人民看到兩院有一個良好的互動模式。

卓榮泰今日赴立院施政報告及備詢，會前接受媒體採訪時提到，外界傳出朝野和解飯有變數，有藍營立委說和解飯要看國慶上的賴總統致詞而定，對此，卓榮泰說，這一場餐敘是被颱風打亂的時程，原來已經是應該舉行過了。在延期的時候，我們也希望雙方有再敲定，希望在今天以前來完成，但是國慶將至，外賓都相當多，所以就延到禮拜五的中午，希望這是一個解決問題，也給人民看到兩院互動一個好的模式。

此外，卓榮泰也提到，未來也希望可以透過各種不同的方式，來促進雙方的了解，以及對於國政的推動，相信院長韓國瑜、立法委員們以及他自己，都有這樣共同的信念才對。

卓榮泰 國慶 韓國瑜

延伸閱讀

賴總統籲速審預算 黃國昌：先要求政院 依法編列才是正途

中央預算被擋 盧秀燕：有信心韓卓和解咖啡一定會成功

周五朝野「和解飯」民進黨團籲：為朝野對立破冰

許家蓓癌逝今舉行告別式 陳水扁、卓榮泰、蔣萬安等人皆到場致意

相關新聞

碳費拍板 一般費率每公噸300元

我國碳費費率昨天拍板，一般費率每公噸三百元，若企業選擇最高標準的自主減量計畫，可適用優惠費率A方案五十元，或B方案一百元...

冷眼集／碳費銅板價 改善氣候變遷杯水車薪

碳費費率終於在昨天出爐，台灣正式進入碳有價時代。費率推出本是喜事一件，卻招來環保團體與工商一頓罵，這次決議採委員建議的最...

彭啟明：碳費穩健上路最重要

環境部碳費費率審議會，昨天拍板一般費率每公噸三百元，企業選擇最高標準的自主減量計畫，可適用優惠費率Ａ方案五十元，Ｂ方案一...

央行打炒房掀房市「金龍海嘯」 改買預售屋能避風頭？

政府打炒房措施一波波，一時之間，對購屋民族來說，變得風聲鶴唳，當下還能不能買預售屋？買預售屋或中古屋，何者的講價空間大？攸關民眾取得買房資金的銀行，又是如何看待這些問題？聯合報數位版為您一次解析這些民眾關心的疑難雜症。

中高齡重返職場首要原因「退休金不足」 62%二度就業薪資比之前差

yes123求職網「中高齡勞工就業與退休困境調查」顯示，45歲以上勞工近32%是曾退休過又重返職場二度就業者，重返就業原...

專法上路四年，職場年齡歧視變少了？熟齡族這麼看

重陽節將屆，處於「缺工潮」時代的中高齡勞工，仍然面臨哪些職場困境？能否順利完成退休計畫？「中高齡者及高齡者就業促進法」推...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。