朝野和解飯恐有變數 卓揆盼今天就能敲定時間

政府打炒房措施一波波，一時之間，對購屋民族來說，變得風聲鶴唳，當下還能不能買預售屋？買預售屋或中古屋，何者的講價空間大？攸關民眾取得買房資金的銀行，又是如何看待這些問題？聯合報數位版為您一次解析這些民眾關心的疑難雜症。

2024-10-08 10:26