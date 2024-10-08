修法「滿65歲不用強制退休」 對勞工有什麼好處？年金給付改變？一次看懂

台灣人口老化危機悄然而至，這也讓勞動市場出現結構性的改變，就在今年7月，立法院通過勞基法修正案，其中，最受人矚目的就是正式放寬「65歲強制退休」的規定，不過，這樣的規定，對勞工會產生什麼影響？退休年齡延後又有什麼好處？年金給付有什麼改變？

日前，《勞動基準法》第54條修正條文正式通過，也就是說，勞工在滿65歲後，如果想繼續工作，勞雇雙方「得協商」延後退休年齡，但是，許多民眾依字面上的意思，以為滿65歲後，雇主不得強制勞工退休。

不過，有勞團指出，實際上修法後，與現行實務差不多，僅是將協商可能性明文入法，若勞工與雇主合意，則可以延後強制退休年齡，在沒有正當理由的情況下，雇主不得任意更改。勞動部也指出，修法的意義在於鼓勵中高齡及高齡員工能持續投入職場。

延後退休有什麼好處？年金給付可增4％～20％

對於已屆齡退休的民眾而言，如果決定晚點退休，對自己未來的退休生活有什麼好處？

事實上，對於年滿65歲仍繼續工作的勞工，在未來請領勞保年金時，享有一些好處，包括年資累計無上限、年金給付有展延機制，每延1年給付金額提高4％，最多可增加20％，這也代表年資愈長且延後請領，每月及最終領到的年金也會愈多。

對於現行的勞保年金制度，勞動部補充說明提到，勞保年金制度實施時，已明定老年年金給付的法定請領年齡，將逐步提高至65歲（113年為64歲，115年為65歲）。

勞工若符合法定請領年齡，保險年資合計滿15年，並辦理離職退保者，可依規定請領老年年金給付。另外，勞保年金的年資採計無上限，勞工退休前加保的年資皆可併計，因此投保年資愈多，請領的年金金額將愈高。

另外，勞動部提醒，勞保老年年金給付定有展延年金給付的設計，勞工保險年資滿15年，只要過了法定請領年齡後（113年為64歲）再提出申請，每延後1年請領，給付金額會增給4％，最多增給至20％，並依增給計算之金額發給至終身，活到老、領到老，勞保年資愈長且延後請領，每月及最終領到的年金金額也會愈多，可提供老年經濟生活安全保障。

勞動部指出，勞工續留職場，繼續參加勞保，仍享有請領勞保其他保險給付包括傷病、失能及家屬死亡喪葬津貼等權益，另外，於年滿65歲前也受有就業保險之保障，如遭遇資遣等非自願離職時，可享有最長九個月的失業給付，及參加職業訓練期間請領最長六個月的職訓生活津貼。

（本文出自2024.10.04《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）