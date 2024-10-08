【專家之眼】國際油價大漲國內油價憑什麼降價

上周國際原油價格大幅飆漲，原本大家預期依據油價調整公式，本周國內油價的價格勢必也將隨之大漲，不料中油6日宣布自7日凌晨零時起汽、柴油不漲反跌，價格各調降0.1元及0.2元。我國能源供應幾乎完全依賴進口，以民粹方式壓抑油價，將產生可怕的後遺症。

上周伊朗對以色列轟炸約數百枚飛彈，以色列極可能對伊朗實施報復，包含襲擊其石油設施，引發市場恐慌，國際油價紛紛大漲，布蘭特原油期貨周線大漲逾8%，西德州原油漲9.1%，創將近兩年來最大單周漲幅。

國內油價依照經濟部核定的浮動油價機制，每周按公式計算調整，現行油價公式以國際指標原油(70%杜拜+30%布蘭特，即7D3B)周均價及匯率80%的變動幅度。依據中油公司新聞稿表示， 7D3B周均價上漲0.93美元，新台幣兌美元匯率升值0.057元，漲幅為0.86%。按浮動油價機制調整原則，汽、柴油應調價格與本周參考零售價格相比，汽、柴油應各調漲0.6元及0.7元。

惟為維持價格低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)，汽、柴油各吸收0.5元及0.7元，吸收後95無鉛汽油超出30元，啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅四捨五入，汽、柴油每公升各吸收0.2元。平穩雙機制啟動，汽、柴油各共吸收0.7元及0.9元，國內汽、柴油實際每公升價格各調降0.1元及0.2元。若加上汽、柴油每公升分別調降貨物稅2.2元與1.6元，最終中油每公升分別吸收2.9元與2.5元之譜。

中油董事長李順欽9月20日表示，中油今年截至8月，油品、天然氣、液化石油氣（LPG）吸收近500億，今年預計虧損金額約300億，目前中油負債比達92%寫新高，借款近7000億元，一年利息就有100多億；若明年要轉虧為盈，必須調整亞鄰最低價機制，並漲足電業天然氣價。

李順欽董事長言猶在耳，才過了二周，為了討好國人，配合賴政府刻意營造低通膨的假象，中油不惜打臉董事長，不僅僅油價凍漲，還調降本周油價。值得注意的是，國際油價恐非短期現象，高盛日前才警告，若以色列反擊鎖定伊朗石油基礎建設，明年油價恐怕上漲20美元，屆時若盲目凍漲，中油財務將更加惡化。若要讓中油不倒閉，政府勢必要撥款填補中油的虧損，最後仍由全民埋單。

政府補貼人民油價，受益最大的並非一般百姓，而是耗能的用油大戶。此外，該政策形同鼓勵民眾浪費汽、柴油，降低換購節能的電動車或是油電車意願；且大幅增加二氧化碳等溫室氣體的排放，讓淨零碳排淪為口號。

或許正是因為民進黨政府堅守「非核家園」神主牌，廢核之後已導致我國的電力供給吃緊，為避免進一步加劇供給缺口，始刻意維持國內低油價，以降低消費者更換電動車或電動機車的誘因。