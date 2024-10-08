美降息後大型品質股受青睞 選擇平衡型基金增贏面

美國展開降息循環，由於基本面表現穩健，美股指數續創新高。根據過去經驗，當美國首度降息後，大型品質股將有不錯的表現，科技股亦為常勝軍。野村投信表示，9月FOMC會後，市場鴿派氛圍及樂觀氣氛同步增強，美股再創高點，在美股位於相對高檔之際，除了聚焦品質成長股，搭配美國投資級債券更能有效降息波動度，有助於打造攻守兼備的投資組合，增加致勝機會。

觀察自1984年以來聯準會首次降息後美國不同類型股票的相對表現，大型股表現優於小型股，降息後3個月大型股平均領先小型股2.2%，一年後大型股領先幅度擴大至6.6%，同樣地，高品質股平均表現亦優於低品質股，降息後3個月與一年領先幅度為2.0%與2.5%。野村投信指出，根據歷史，首次降息之後大型品質成長股表現更佳，科技、非必需消費及通訊服務等美股七騎士所跨足的三大類股也是歷史常勝軍，這反映後週期循環因名目成長放緩而降息時，多數投資人較願意尋求品質成長股、為健全財務報表的企業買單。

聯準會9月降息兩碼，雖然幅度超出多數經濟學家預期，但聯準會主席鮑爾表示美國經濟仍然穩健，降息將有助於維持勞動力市場良好表現，加上對通膨持續降溫深具信心，故降息2碼有助於確保美國經濟軟著陸，鮑爾的言論成功舒緩市場對成長面的疑慮，不僅增添鴿派氛圍，也同步推升樂觀氣氛，帶動美股漲勢。事實上，從1984年以來聯準會開始降息後，只要美國景氣不是陷入深度衰退(例如2001年網路股泡沫化與2007年金融海嘯)，標普500指數在首次降息一年後均呈現上揚走勢，因此，投資人不宜錯過此次美國降息帶來的投資機會。

不過，美股目前畢竟位於相對高檔，價值面不算低廉，11月美國總統大選選情撲朔迷離也增添變數，前進美股之餘亦須留意波動風險。野村投信指出，統計近十年各類資產與美股的相關係數，其中美國綜合投資級債券指數與標普500指數的相關係數僅0.17，美國投資級公司債為0.38，相對偏低，美國非投資級債券與美股的相關係數是0.755，美國中小型股票與美國高股息股票的相關係數均在0.85以上。

從分散風險的角度來說，持有一籃子美國高信用評級債券的投資組合，對美國股票的風險分散效果絕佳，投資組合裡如已納入美國高信用評級債券，投資人在面對股市震盪整理時，也比較能夠沉住氣並繼續持有，而不至於錯過股市反彈並持續上漲的機會，長期而言將有助於提升投資勝率。