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投資頻爆雷 國發基金對聯合再生啟動退場

聯合報／ 記者林海／台北報導

國發基金投資頻爆雷，主委劉鏡清表示，在投後管理方面會加強，未來投資合約都會明定，必須讓國發基金進入董事會，且要有一定的道德標準，才接受投資申請。

針對個案，他透露，評估是否撤出如興，而長期虧損的電動機車龍頭Gogoro，則已與異動過後的經營層討論股東權益與經營績效。

而國發基金投資、持股百分之六的聯合再生因公司治理問題頻出，劉鏡清表示，已找律師討論過，依公司法只能在董事會上提出意見，只是在董事會中只有一票，國發基金希望投資公司的公司治理變好，因此八月二十七日已經啟動退場機制

國發會昨日至立院進行業務報告，劉鏡清表示，國發基金雖非以營利為目標，但去年仍為國家創造二百八十八億元的獲利。立委頻頻質疑國發基金投資標的與退場機制，他則說，會強化投資審查機制，並加強投後管理措施。

對於國發基金投資標的屢被外界檢視，劉鏡清也說，在投資前會增加轉型能力審查及市場趨勢分析、增設公司治理門檻，而後也要強化審議機制，增加實地訪查，強化委員對申請企業之了解，及增加審查時間，並提高表決門檻，優化投資合約、增加公司治理條件，以預防投後爭議。

劉鏡清表示，投後管理方面，會建置預警系統，降低投資風險，也會成立投資後管理小組，掌握公司營運情形，即時查證及因應處理重大事件，也要增加公司治理審查。

劉鏡清也說，會定期檢討轉投資事業，依退場機制執行釋股，回收資金，持續協助其他產業發展。

劉鏡清坦言，在進入國發會工作後發現，國發基金在投後管理方面比較被動，因此接下來會努力改善，未來投資合約都會明定，必須讓國發基金進入董事會，且要有一定的道德標準，才接受投資申請。

劉鏡清更透露，包括先前公司治理出問題的如興，以及被爆出使用大陸零件、股價跌逾九成的Gogoro，都有在討論投後管理，「國發基金已經評估是否撤出如興，而在Gogoro雖然沒有董事席次，但是也已經進行溝通、討論，並找了接班團隊看看未來問題。」

另外，國發會每兩年發布一次的人口推估報告，今年原本也訂在八月，後來接著又延至九月三十日，日前再宣布延至十月底前，連行政院前院長陳冲都批，「該定期公布的不公布，徒亂人心，連ＡＩ都不忍看下去。」

對此，劉鏡清則強調，在十月十七日委員會討論後就會公布，不會再延。他透露，延後的原因希望更負責任的報告，內部也已經進行多次會議，第一次延後，是希望同仁再去了解國際趨勢，第二次延後，則是希望人口推估要有解方，「過去只公告而沒有想法，這次希望帶點想法。」

劉鏡清 退場機制 門檻

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