碳費徵收草案出爐 自主減量指引月底公布

碳費徵收草案出爐，環境部也將針對自主減量計畫擬訂相關指引，最快10月底公布。對企業自主減量稽核，除了現場查看之外，也會要求企業檢具相關書面資料，例如是否有採購在計畫書中所提出的設備等。一旦糾舉發現企業沒有確實履行減量，將取消優惠費率。

環境部指出，碳費目前一共有三種費率，包括一般費率及兩種優惠費率，其中業者如果想拿到優惠費率資格，必須要提出自主減量計畫並獲得環境部審查通過才能取得。

不過，自主減量計畫的相關指引尚未公布，目前環境部與經濟部持仍在續溝通，預計最快10月底出爐。適用優惠費率的自主減量指引，包括未來規範、系統填寫等各項細節，而自主減量計畫提報必須自明年開始至2030年提出，且要求明確列出要如何減碳、減碳多少量。

環境部說，企業一開始要減碳也有多種樣態，包括減量方式、製程調整、設備更新、燃料更換等，因此在企業提出審查通過後，環境部也會每年稽核。

對於稽核方式，除了直接現場盤查外，也會要求業者提出書面資料，像是進貨、生產、銷貨、存貨憑證、帳冊相關報表及其他產銷營運或輸出入的相關文件、購買設備更新是否有相關證明收據等。

環境部強調，稽查一定會準確要求企業自己所提得計畫中是否有如實進行，如未如實執行，將請企業說明並要求修正，若仍未修正，將會取消隔年優惠費率。

此外，環境部也提到，鼓勵企業自主減量後如果以優惠費率B每噸100元計算，2026年將會有60億元碳費收入，此部分除了用於氣候變遷覺及溫室氣體減量教育及宣導外，也將會分給地方政府，用於補助減碳工作等。