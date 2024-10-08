針對碳費拍板定案 科技業：積極進行減碳

經濟日報／ 本報綜合報導

針對碳費拍板定案，台積電（2330）、廣達（2382）等科技廠商均強調，將會遵循法規，同時，積極進行減碳，早日達成淨零碳排的目標，預期碳費不會對財務造成重大影響。

台積電表示，台積公司積極厚植綠色管理於日常營運，落實與地球生態共生共榮的堅定信念。我們將持續依淨零路徑積極執行領先業界的各項溫室氣體減量標竿作為，並將遵循法規以及公告的實施辦法，預計不會對財務造成影響。

鴻海昨天並沒有針對碳費一事作出評論。不過，鴻海集團淨零（Net Zero）目標今年正式獲科學減碳目標倡議組織（SBTi）批准。鴻海的零碳排放路徑，包括優先自身運營減碳，自建廠內可再生能源電站，優先自身運營減碳後再結合其它減碳策略，如導入再生電力和碳匯及負碳技術等，積極落實各種行動方針向淨零目標前進。

針對碳費拍板定案，廣達表示，將持續與客戶討論，依照其對ESG的需求，採購符合客戶要求的綠電或綠電憑證。

仁寶表示，目前仁寶在台灣排碳量並未達到排碳大戶標準，相關政策對公司財務並無影響。仁寶目前在台生產基地為平鎮廠區，今年持續投資節能設備，預計每年可節省用電31.6萬度及減少排碳量159噸。

群創表示，將在ESG永續的耕耘上，持續朝向淨零碳排生態系邁進，以落實低碳營運模式，形成永續共融生態圈。群創並積極設立明確減碳節能目標，全力支持各項節能減碳及低碳創新方案推動，具體落實企業永續理念。

（記者尹慧中、黃晶琳、林薏茹、李珣瑛、蕭君暉）

台積電 減碳 鴻海

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