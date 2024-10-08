環境部正式拍板碳費費率 工總：不利產業低碳轉型

經濟日報／ 記者謝柏宏林政鋒／台北、高雄報導

環境部昨（7）日正式拍板碳費費率後，全國工業總會提出三點看法，認為這次建議費率，一般費率每公噸300元，優惠費率A為每公噸50元，優惠費率B每公噸100元，仍然偏高，不利於產業低碳轉型。

工總首先表示，各產業對碳費的負擔能力差異頗大，且景氣循環及產業執行減量措施需成本投入，應讓企業將資金留作低碳轉型投資，碳費費率不應過高。這次建議費率仍然偏高，不利於產業低碳轉型。

其次，工總也認為，碳費制度設計不僅影響產業，更應通盤考量對經濟、社會的衝擊，碳費費率偏高，加上基本工資、電費等成本同步調升，對產業將形成沉重負擔。

第三，工總指出，目前碳費規劃並沒有與台版CBAM同步，沒辦法對國外進口高碳排的產品課稅，無異於鼓勵進口國外高碳排產品，不但傷害台灣相關產業，更無助國內達到淨零碳排的目標，呼籲政府應儘早實施台版CBAM。

對此，國內鋼廠多表示，努力爭取最優費率，以降低成本。中鋼估算，如以2025 年減碳目標採優惠費率試算，每年應繳碳費預計落在2億至4億元。而歐盟碳邊境調整機制（CBAM）針對鋼、鋁等實行「碳盤查」，預估外銷歐洲鋼鐵每公噸可能增加12美元至15美元成本，絕不能掉以輕心。

豐興主管說，在料敵從嚴的大戰略下，內部早就已經以每公噸碳費300元計算新增成本，如今費率明朗化，後續還要再積極減碳不鬆懈，並盡力爭取最高的優惠費率。

威致鋼鐵表示，編列15億元預算做節能減排，一定要降低碳排放，善盡社會責任，政府怎麼規定就怎麼做。

減碳 鋼鐵

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