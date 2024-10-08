環長承諾建立台版CBAM 彭啟明強調儘快上路

經濟日報／ 記者余弦妙胡順惠／台北報導
環境部長彭啟明。記者陳正興／攝影
環境部長彭啟明。記者陳正興／攝影

碳費制度明年上路，環境部碳費費率審議會昨（7）日拍板國內碳費費率，但產業界擔憂未能與台版CBAM同步推出，面臨進口競爭將明顯不利。對此，環境部長彭啟明昨日承諾將建立台版CBAM保護企業，明年起並會先要求水泥、鋼筋等部分進口商品須申報碳排及碳足跡，另外，也將推動碳交易制度。

彭啟明昨日赴立法院衛環委員會進行「垃圾裸露堆置及災後垃圾妥善處理對策」專案報告，透露我國繳交的碳費可抵扣產業需繳交的歐盟CBAM憑證，他強調歐盟已確認依CBAM公布的正式文本，我國碳費屬於歐盟CBAM定義的有效碳價形式之一，且產品已在生產國實際支付碳價，例如碳稅、碳費或排放交易等，都確定可予以抵扣，後續環境部會密切注意接軌。

彭啟明談台版CBAM
彭啟明談台版CBAM

至於台版CBAM是否會推動？彭啟明說，目前歐盟CBAM還在申報進度，預計二年後繳費，而我國也規畫推動台版CBAM，並已進行跨部會協商。他表示，台版CBAM也希望儘快上路，但不是全面性，明年會先針對水泥、鋼筋等部分產業先試辦，要求進口水泥或鋼筋等必須申報碳足跡；之後會再觀察明年年中歐盟CBAM的細節。

彭啟明表示，未來要課徵碳費的企業，若競爭對手有進口的原物料及商品，都會要求申報碳排係數及碳足跡，以大幅縮減國內企業壓力，也能符合公平正義原則。

台泥董事長張安平日前喊話環境部應儘快納入台版CBAM的配套。對此，彭啟明回應，台版CBAM一定會做，不然對保護本地基礎建設不公平，但因CBAM要同意建立還需通報WTO，因此需要一定時間完成整個制度，無法給予確定的時間。

環境部次長施文真則表示，現在主要先啟動跨部會研商，再來是高碳洩漏產業目前有排放量調整係數過渡轉型的空間，後續再慢慢討論台版CBAM正式實施時，是否也要搭配排放量係數逐漸往上拉高的時程。

除了台版CBAM，彭啟明還指出，環境部將推動碳交易制度，鼓勵有競爭力、轉型能力和意願的企業參與總量管制的碳交易。這部分將與全球步調一致，並將陸續規劃多個方案。


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