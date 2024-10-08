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彭啟明：碳費穩健上路最重要

聯合報／ 記者胡瑞玲李柏澔／台北報導

環境部碳費費率審議會，昨天拍板一般費率每公噸三百元，企業選擇最高標準的自主減量計畫，可適用優惠費率Ａ方案五十元，Ｂ方案一百元。環境部長彭啓明表示，全世界碳費制度都是「先低後高」，最重要是穩健上路。

彭啓明昨早赴立法院專案報告，會前受訪指出，雖然他個人偏向市場派，比較認同總量管制碳交易，但仍尊重過去的政策延續性。碳費明年元旦上路，不論是一般費率或優惠費率，他都予以尊重，最後公告是以環境部長署名，因此不論成敗他都會負責；彭啓明強調，所有國家的碳費制度都是「先低後高」、穩健上路，一開始先讓大家習慣比較重要。

被問到這次碳費費率審議會討論氣氛，環境部次長施文真表示，會中委員們討論的氣氛相當好，委員就算站起來，也都是「去上廁所」，現場委員更關心的是，一般費率和優惠費率如何相互搭配，讓收費對象更有利減碳。

審議委員、環境權保障基金會氣候變遷暨公正轉型部主任林彥廷表示，現場委員們的討論都相當積極，工總代表與環保方代表都各自提出不同的建議費率，這次各項費率是各方妥協出來的結果。也有委員說，大家都希望費率能盡快出爐，有些委員雖認為這樣的費率太低，但審議現場已經無法再改變些什麼。

施文真補充說，部份委員所提其他費率建議，審議會將視自主減量計畫申請情況及減量規畫，於二○二五年檢討二○二六年費率時一併納入考量。

產業界憂心碳費未與台版ＣＢＡＭ（歐盟碳邊境調整機制）同步及規畫相關配套，將對產業造成重大衝擊，彭啓明承諾，一定會建立台版ＣＢＡＭ，但需通報ＷＴＯ要花點時間，目前規畫明年起，進口原物料及商品須申報碳排及碳足跡，另也將推動碳交易制度，希望較有競爭力、有能力且希望轉型的企業，可以走到總量管制的碳交易與世界同軌。

彭啓明 環境部 碳費

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