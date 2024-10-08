碳費拍板…經部深表遺憾 明年將再替業界發聲

環境部拍板碳費一般費率為每公噸300元，企業自主減量，才有優惠費率50元與100元。經濟部為此表達「遺憾」，強調明年檢討碳費費率時，將再次替產業發聲。

經濟部指出，昨（7）日碳費審議會議現場，經濟部代表已有明確表達不同意見，高度希望費率能夠考量台灣產業國際競爭力。特別是應對標日、韓等主要出口競爭國的費率標準，除SBTi標準對一般產業而言是短期難以達標的標準外，優惠費率B訂定100元/每公噸，也明顯較日、韓更高，對部分企業也會造成財務衝擊。

據了解，經濟部原希望優惠費率B能採區間價格，約在每公噸60-100元之間，以保持與日、韓之間的國際競爭力，但最後拍板定案是100元。

經濟部談碳費費率

此外，經濟部與產業評估，業者要採行優惠費率A，幾乎很難做到。故而希望優惠費率B能採行區間定價策略，若區間價格低點能到60元，比較能趨近日、韓的價格。

據了解，日本碳稅名目費率雖約為新台幣64.7元，但只對燃料收，對於原料用途的煤（如鋼鐵業的冶金用煤），或水泥石灰石加熱產生的CO2等製程排放，是不用付碳稅的，因此實際更低。

南韓2021年碳費的名目價格約439元，但高碳洩漏風險產業享有100%免費核配，非高碳洩漏風險產業也有90%免費核配，因此實質成本才5.7元。

經濟部評估，徵收碳費對景氣尚在復甦的傳統產業，特別是石化、鋼鐵等產業的衝擊頗大。

經濟部表示，後續會協助產業爭取適用碳洩漏風險係數值，規劃參照歐盟標準與環境部協商，讓符合條件的廠商可享排放係數折扣。此外，碳費上路後，仍須觀察產業承受度和國際趨勢，滾動式調整政策，以維持台灣產業國際競爭力。



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