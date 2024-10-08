碳費敲定每噸300元 企業可依減量情形適用優惠費率

經濟日報／ 記者余弦妙胡順惠／台北報導
環境部7日召開第六次碳費費率審議會，決議一般費率每公噸300元，企業可選擇自主減量計畫。記者劉學聖／攝影
環境部7日召開第六次碳費費率審議會，決議一般費率每公噸300元，企業可選擇自主減量計畫。記者劉學聖／攝影

環境部昨（7）日召開第六次碳費費率審議會，決議一般費率每公噸300元，企業可選擇自主減量計畫，以適用優惠費率A（行業別指定削減率）每公噸50元，或優惠費率B（技術標竿指定削減率）每公噸100元，本月預告碳費費率，明年5月底前試申辦，2026年正式收費。

碳費方案出爐後，環團與產業界都不滿意。環團指過低的費率對企業減碳誘因不足，表達強烈抗議；工總則認為這樣的費率仍偏高，不利於產業低碳轉型。

碳費費率草案出爐
碳費費率草案出爐

環境部指出，經綜合考量，多數委員建議我國碳費徵收費率為：一般費率每公噸300元，對應技術標竿指定目標的優惠費率B為每公噸100元，若進一步選擇國際減碳最高標準的行業別指定目標，則可適用更優惠的費率A每公噸50元。

環境部氣候變遷署長蔡玲儀指出，企業若要申請適用優惠費率A，一般行業至2030年相較基準年2021年，須削減42%的溫室氣體年排放量，鋼鐵業須削減25.2%，水泥業則須削減22.3%。至於優惠費率B，各行業至2030年相對基準年平均（2018到2022年），年削減率須達23%。

環境部估算，明年5月試申報，以多數企業較可能選用的優惠費率B來算，2026年徵收碳費開始，每年預計將有60億元的碳費收入。

初步徵收對象以年排放量2.5萬公噸以上的電力業、燃氣供應業及製造業，收費對象約281家公司約500廠，環境部認定的高碳洩漏風險事業除優惠費率外，還可適用兩折的排放量調整係數值，若以優惠費率A每公噸碳定價50元來算，高碳洩漏事業最低每公噸碳費僅需繳10元。

根據環境部統計，碳排量達500萬至1,000萬噸的企業有二廠，包括中龍鋼鐵、台塑石化麥寮三廠，碳排量達1,000萬公噸以上的則是中鋼及台塑石化麥寮一廠。

環境部次長施文真說，預計2026年開始收費碳費，且以二年為一期檢討費率並分階段調升，預期到2030年調升至每噸1,200元至1,800元之間。


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