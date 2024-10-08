國發基金評估撤出如興

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北報導
國發會主委劉鏡清。圖／聯合報系資料照片
國發會主委劉鏡清。圖／聯合報系資料照片

國發基金投資頻爆雷，國發會主委劉鏡清昨（7）日表示，國發基金在投資後管理方面比較被動，接下來會努力改善，也正在評估是否撤出如興（4414），並已與Gogoro進行溝通、討論，也會找接班團隊看看未來問題。

劉鏡清今出席立法院經濟委員會就「我國政府對新創及中小企業扶植政策執行狀況與未來精進措施（含政策、人才、法制、稅制、資金、區域平衡等六大面向）」進行報告，並備質詢。

國民黨籍立委鄭正鈐昨天質詢時指出，國發基金有20家投資事業連年虧損，卻只有檢討破產、解散、歇業的五家，剩下的15家有持續追蹤嗎？國發基金應該不是散財童子吧？

劉鏡清答詢表示，過去國發基金比較被動，目前正在改善投後管理，只是現在已有1,000個投資案，但負責的工作人員卻不到30個人。

此外，劉鏡清還提到，國發基金投資的企業如果方向正確、技能可能不足，因此已有增加三委員進行市場評估，且未來投資合約都會明定，必須讓國發基金進入董事會才接受投資申請。

劉鏡清也透露，包括之前爆雷的如興，以及長期虧損、股價跌逾九成的電動機車龍頭Gogoro也在討論投後管理，國發基金已經評估是否撤出如興，而在Gogoro雖然沒有董事席次，但已進行溝通、討論，也會找接班團隊看看未來問題。

國發基金 如興

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