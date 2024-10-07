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台電中油碳費各須繳十餘億 將提減量計畫爭取優惠費率

中央社／ 台北7日電

環境部今天完成碳費費率審議，若一般費率每噸碳300元計算，台電表示，每年須繳約15億元碳費，對公司營運影響不大；中油則須繳納約19億元碳費。台電和中油表示，會提出自主減量計畫，以爭取碳費優惠費率。

環境部今天完成碳費費率審議，一般費率訂為每噸碳300元且原則分階段調升，優惠費率A、B各為每噸50元、100元；預訂明年試申報，2026年正式收費。

由於台電發電主要供用戶使用，台電說明，實際電力事業排放量為盤查登錄排放量扣除外售電力排放量（電力消費排放量），此也代表使用者付費觀念，由最終的電力使用者負擔碳費成本。

台電表示，若以一般費率每噸300元計算，台電所屬的火力電廠每年合計約須繳納約15億元碳費，對於營運成本影響不大。

台電表示，依據「自主減量計畫管理辦法」，可採行的減量措施，包括轉換低碳燃料、提升能源效率、使用再生能源、製程改善及採行負排放技術等5大類，台電將依規定，評估各火力電廠適用的減量措施，並提出自主減量計畫送審，以爭取碳費優惠費率。

台電表示，若所提送的減量計畫經環境部審核通過，且可依計畫達成逐年的減量目標者，即可適用優惠費率、降低碳費支出，可進一步降低對營運成本的影響。

中油表示，依照碳費納管排放源，中油2023年溫室氣體排放量為654萬公噸，納管排放源已盤點減量計畫，將依環境部規定期程於2025年6月30日前，提出自主減量計畫爭取優惠費率。若以一般費率每噸300元計算，中油須繳納碳費達19億元。

中油表示，納管排放源如提出自主減量計畫並達技術標竿指定削減率目標，則適用優惠費率B每噸100元計算。此外，高碳洩漏風險產業也能再減免碳費金額，但經濟部還需要與環境部討論，認定適用產業。

中油表示，自2005年起積極推動節能減碳計畫，致力於溫室氣體排放減量。經第三方查證，排放量已由2005年的1158萬公噸降至2023年的685萬公噸，減量超過40%，未來將持續進行各項減碳工作，並提出自主減量計畫爭取優惠費率。

中油 台電 減碳

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