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國內碳權交易21日啟動 碳交所田建中：3大業務備齊

中央社／ 台北7日電

因颱風山陀兒攪局，國內碳權交易平台延至21日啟動。碳交所總經理田建中今天表示，國內碳權交易啟動後，碳交所3大業務備齊上路，未來將繼續努力於碳諮詢及教育訓練。

田建中今天出席2024台新淨零高峰論壇，以「驅動企業永續經營 台灣碳權交易所的下一步」為題演講。碳交所目前除有國際碳權交易外，也持續做相關碳權教育訓練。

田建中預告，國內減量額度交易平台啟動典禮將在21日舉行，而目前國內減量額度交易平台已有6個專案上架，包含天然氣替代重油、沼氣發電、更換LED燈具等。平台啟動後也代表碳交所3大業務備齊，未來將繼續努力於碳諮詢及教育訓練。

談及碳權的剛性需求，田建中說，首先是企業未來擴廠時要評估碳排放量，其中環評會要求至少購買碳排所要抵換的1/10碳權，同時做出10年規劃。

另外則是碳費徵收，環境部今天召開第6次碳費費率委員會，建議一般費率訂為每噸碳新台幣300元，優惠費率A、B分別為50元、100元起，預訂2025年試申報，2026年正式收費。

田建中補充，企業購買碳權，以國內碳權來說可扣抵加成1.2倍，但扣除上限不得超過收費排放量的10%；國外碳權抵扣上限則為5%。

田建中另提到，新加坡碳權交易所的野心很大，不僅設有3個交易平台，也常來台灣找客戶；但他強調，台灣碳交所上架的碳權具有價格優勢外，品質也很優良。

田建中直言，「在平台上閉著眼睛買，目前都是安全的」，顯示他對碳交所的碳權充滿信心。

田建中也指出，企業對碳盤查、碳足跡、碳中和等概念需要時間宣導，企業內部應思考訓練培養相關人才，與國際標準接軌，讓減碳成為企業的DNA。

建中 碳權交易所

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