外界關注碳費議題 台積電回應：不會造成影響
外界關注碳費議題，台積電（2330）今日晚間回應，「如在9月初曾回覆，台積公司積極厚植綠色管理於日常營運，落實與地球生態共生共榮的堅定信念。我們將持續依淨零路徑積極執行領先業界的各項溫室氣體減量標竿作為，並將遵循法規以及公告的實施辦法，預計不會對財務造成影響。」
環境部7日召開第六次碳費費率審議會，歷經半年密集開會討論後，一般費率每公噸300元，企業可選擇最高標準的自主減量計畫，優惠費率A（行業別指定削減率）每公噸為50元，優惠費率B（技術標竿指定削減率）每公噸100元，目標10月預告碳費費率，明年1月1日上路。
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